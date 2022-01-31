الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثتين متفحمتين لشخصين عُثر عليهما خلال حريق الحسين

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة بالدرب الأحمر بجنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بالتصريح بدفن جثتين لشخصين توفيا خلال حريق نشب أمس بمنطقة الحسين.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثتين متفحمتين أثناء رفع مخلفات حريق الحسين، الذي نشب أمس داخل عقار الأوقاف أمام مسجد الحسين. 

واستعجلت النيابة العامة بجنوب القاهرة، تقرير معمل الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة حريق الحسين الذي وقع داخل مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة الحسين، لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت التحريات الأمنية حول الواقعة، كما استدعت النيابة شهود عيان لسؤالهم حول واقعة الحريق لاستكمال التحقيقات.

وكشفت معاينة حريق الحسين الأولية بمنطقة الحسين، أن الحريق نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسينى نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين، وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعى.

وأضافت المعاينة، أن الحريق ناتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني، وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الاول والثانى والى العقار رقم 4 و5 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجار عمليات التبريد.

النيابة العامة لدرب الأحمر التصريح بدفن شخصين حريق الحسين

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وائل لطفي

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