إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بـ3 سيارات في الإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الاثنين، بين 3 سيارات ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بعزبة المنشار بطريق “الإسماعيلية – بورسعيد”.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 3 سيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم والوجه واشتباه كسر بالساق ونزيف بالأنف وغيبوبة تامة لأحد المصابين.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بالإسماعيلية إخطارًا بإصابة 3 أشخاص من مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، نتيجة تصادم سيارة مجهولة مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بعزبة المنشار بمنطقة اليكلو بطريق “الإسماعيلية – بورسعيد”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.