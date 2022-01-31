الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جولة تفقدية لمشروعات الإسكان والبنية التحتية في السويس الجديدة (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمدينة السويس الجديدة، يرافقه المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن  ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكان فى استقبالهم المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية مدينة  والمسئولين بالجهاز. 

  وبدأت الزيارة باجتماع  مع رئيس الجهاز لاستعراض الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة بالمرحلة الأولى بمساحة  2000 فدان وموقف مشروعات المرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان وكذلك موقف الشركات القائمة بأعمال التنفيذ.

قام بجولة تفقدية لمشاريع المدينة الجارى تنفيذها منها مشروع "سكن كل المصريين" الذي يتم  البدء فى تنفيذه بعدد 86 عمارة بمساحة 90 متر مربع  للوحدة السكنية، كما تم المرور على مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة .

وتابع المهندس عبد المطلب والوفد المرافق أعمال تنفيذ مشروع تحويل مياه الصرف المعالج لمنطقة عتاقة الصناعية “محطة رفع - خط طرد ٧٠٠ مم - خزان التكديس١٠٠٠٠متر مكعب” لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة والاستهلاك الصناعي، حيث تم متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الرفع لمبنى “خزان الوقود - مبنى الورشة- مبنى المولد” حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 75% بإجمالي تكلفة 62.4 مليون جنيه.

كما تفقد وفد هيئة المجتمعات العمرانية  أعمال تنفيذ  طريق  الـ MC الذي يمثل محور مروري لربط المنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بطريق المحاجر . 

اجتمع  المهندس عبد المطلب عمارة بالشركات المنفذة لمتابعة معدلات التنفيذ ، مشدد   بسرعة التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ مع جودة الأداء مع ضرورة  الإلتزام فى التنفيذ ومراعاة الصحة والسلامة بالمشروع و الإلتزام أيضاً بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة.

عبد المطلب عمارة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات السكنية والبنية الطرق بالسويس الجديدة

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وائل لطفي

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