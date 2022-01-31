إزالة كشك يعيق الطريق بشارع بورسعيد فى مرسى مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ناصر النجار، نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة شارع بورسعيد بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك للوقوف على شكوى عدد من المواطنين من اعتداء كشك بشارع بورسعيد على حرم الطريق وحجبه الرؤية عن سائقي السيارات مما يتسبب في وقوع حوادث.

ووجه محافظ مطروح على الفور بإزالة الكشك وسط فرحة من المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح أثناء جولته الميدانية بعرض مقترح لفتح الحواجز والطريق أمام المحكمة الجديدة لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وحرص محافظ مطروح خلال جولته على الاستماع لشكاوى المواطنين موجها الجهات التنفيذية المعنية بالعمل على حلها للتيسير عليهم.

إزالة كشك يعيق الطريق بشارع بورسعيد

إزالة كشك يعيق الطريق بشارع بورسعيد

إزالة كشك يعيق الطريق بشارع بورسعيد

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