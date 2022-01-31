الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجهيز أكبر «ساندويتش هوت دوج» بالغردقة لتنشيط السياحة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظّم أحد الفنادق السياحية بالغردقة «مهرجانا ترفيهيا» للنزلاء، بهدف تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار، وتضمن المهرجان إعداد أكبر «ساندوتش برجر»، إذ تم استخدام كميات من اللحوم والبصل والطماطم والجبنة شيدر، ومايونيز، وكميات من الكاتشب والمستردة بمشاركة عدد من الشيفات، في جو ترفيهي أسعد السائحين ونزلاء الفنادق من المصريين والأجانب، كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومن جانبه، أكد علاء الدين محمود، مدير الفندق، أن «الساندويتش» هو الأكبر حجما ويبلغ قطره 6 أمتار، وشارك في إعداده عدد من الشيفات المهرة، باستخدام 6 كيلو جرامات من الهوت دوج فراخ ولحمه و2 كيلو لحوم مدخنة وفراخ مدخن، إضافة إلى 3 كيلو جرامات من البصل و3 كيلو طماطم ومثلها من الجبنة الشيدر، و2 كيلو مايونيز، وكميات من الكاتشب والمستردة، ما أثار إعجاب وشهية نزلاء الفنادق.

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مراعاة التباعد الاجتماعي

وأوضح «محمود»، أن الفندق يحرص دائما على تنظيم المهرجانات بصفة شبه يومية، بهدف تشجيع السياحة والترفيه على النزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، على الشواطئ وحمامات السباحة في أجواء مفتوحة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والصحة، مؤكدًا أن نسب الإشغال للفنادق السياحة تصل إلى 65%.

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وفي سياق منفصل، كان قد استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، 6 رحلات طيران سياحي قادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها عدد من السياح، كما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات اختبارات الفحص ضد فيروس كورونا المستجد.

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السياحية فندق وزارة السياحة مهرجانات مدينة الغردقة مطار الغردقة الدولي علاء الدين محمود تشجيع السياحة العاصمة الروسية موسكو

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وائل لطفي

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