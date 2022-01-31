البرلمان العربى يعقد ورشة لإعداد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة غدًا

تزامناً مع يوم المرأة العربية

يعقد البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ورشة عمل، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، للإعداد لمشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي تعمل عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب برئاسة معالي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022م تزامناً مع يوم المرأة العربية.

ويشارك في ورشة العمل عددٍ من الوزراء ورؤساء ومدراء الآليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في الدول العربية، ورؤساء اللجان وممثلي المجالس والبرلمانات الوطنية العربية والمعنيين بقضايا المرأة في الدول العربية، وأصحاب المعالي أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

وأوضح البرلمان في بيان له، أنه يهدف البرلمان العربي من عقد هذه الورشة إلى اتباع الأسلوب التشاركي في إعداد مشروع القانون مع المجالس والبرلمانات والوزارات والآليات الوطنية العربية المعنية بالمرأة، وتناقش الورشة عدداً من المحاور منها تبادل الآراء والاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية، وكذلك بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية.

كما تناقش الورشة العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها .

ووأوضح البرلمان أن أهمية هذه الورشة تأتي من منطلق حرص البرلمان العربي على ضرورة ضمان حماية المرأة العربية من كافة أشكال العنف، خاصةً في ظل الأزمات الأخيرة، ومنها جائحة كورونا التي كشفت عن الحاجة إلى مزيد من آليات الحماية للمرأة، ويؤكد البرلمان العربي حرصه الدائم على دعم وتمكين المرأة العربية باعتبارها ركن أصيل في المجتمعات العربية وفي دولة القانون.