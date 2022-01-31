«مالك وكوري».. دمار قياسي للغابات البريطانية والآلاف بدون كهرباء

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن آلاف الأسر لا تزال بدون كهرباء في اسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، بعد عاصفتين ضربتا المملكة المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع.

وتابعت أن العاصفتين مالك وكوري تركتا حوالي 40 ألف منزل في اسكتلندا و 7 آلاف في شمال إنجلترا بدون كهرباء.



وأضافت انه قتل شخصان يوم السبت في سقوط أشجار منهم صبي في ستافوردشاير وامرأة في أبردين، كما تم إغلاق العديد من المدارس في أبردينشاير يوم الاثنين بسبب أضرار العاصفة أو انقطاع التيار الكهربائي.

واشارت الاذاعة البريطانية إلى أن العواصف تسببت في احدث اضطراب كبير في خدمات السكك الحديدية بين إدنبرة ونيوكاسل - مع إغلاق بعض الخطوط صباح الاثنين.

وتعرضت الكثير من مناطق اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنجلترا لتحذير أصفر من مكتب الأرصاد الجوية من الرياح خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 92 ميلاً في الساعة ليل الأحد في ستورنوواي في الجزر الغربية.



لكن مكتب الأرصاد الجوية قال إن الأيام القليلة المقبلة ستكون أكثر هدوءًا قبل موجة برد قصيرة يوم الخميس.

وقالت شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية (SSEN) إنها أعادت الطاقة إلى حوالي 68 الف عميل تأثروا بالعاصفة مالك لكن 7 آلاف لا يزالون بدون كهرباء، في حين أن 33 الف آخرين كانوا بدون كهرباء نتيجة العاصفة كوري.

وقالت SSEN إنها تعطي الأولوية لـ 7 آلاف عميل ما زالوا بدون كهرباء بعد العاصفة مالك - بشكل رئيسي في أبردينشاير - وتأمل في استعادة الغالبية العظمى للكهرباء اليوم الاثنين ، مع عودة الإمداد الكامل بحلول مساء الثلاثاء.

وقال دوجلاس موريسون ، 51 عامًا ، والذي يعيش على بعد ميلين من كيمناي في أبردينشاير ، اليوم إنه "لم ير هذا المستوى من الدمار من قبل" لمناطق الغابات".



وأشار إلى أن منزله انقطعت الكهرباء عنه يوم السبت وعاد لبضع ساعات يوم الأحد قبل قطع التيار الكهربائي مرة أخرى.

وقال "آمل فقط أن يعود هذا اليوم مرة أخرى لأنه بمرور الوقت يصبح الأمر أكثر صعوبة لأنك تفقد الماء الساخن ، وتفقد الحرارة في منزلك ، لذلك دعونا نأمل أن تأتي اليوم".