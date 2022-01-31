أهالي بنها يشيعون جثامين شقيقين لقيا مصرعها فى القليوبية

شيّع أهالي منطقة الشدية ببنها بمحافظة القليوبية جثمان الشقيقان"م ح ب" 27 سنة و" ط ج ب" 25 سنة، اللذان لقيا مصرعهما إثر تناول مادة سامة مساء أمس.



وعبّر الأهالي عن حزنهما لتوديع الشابين حيث أكد أنهما يتمتعان بخلق حسن وسمعة طيبة.



وكان تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتين الشقيقين، عثر عليهما داخل منزلهما بمنطقة الشدية.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة وتبين وفاة الشقيقين، وتوصلت التحريات أنهما تناولا مادة سامة أدت لوفاتهما كما توصلت التحريات إلى أن شقيقهما الأكبر تعرض للتسمم منذ أسبوع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.