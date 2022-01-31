غدًا.. افتتاح معرض «ريشة فنان» بقاعة زياد بكير في الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر معرض جماعي بعنوان "ريشة فنان" تحت اشراف الفنان أحمد غويبه وذلك في السادسة والنصف مساء الثلاثاء 1 فبراير ويستمر حتى الاثنين 7 فبراير بقاعة زياد بكير .

يضم المعرض العديد من لوحات الفن التشكيلي لأجيال متعددة ويحمل بعض الخامات التي تنوعت بين التصوير الفوتوغرافي ،الرصاص ، النحت والتصوير الزيتى .

احد الأعمال المقرر عرضها

يضم المعرض عدد من الأعمال الفنية لـ٦٠ فنان من رواد الفن التشكيلي وشباب الفنانين وذلك بهدف إتاحة المناقشة الهادفة والتقارب بينهم والعمل على تدعيم وارتقاء الاسلوب الفني للجيل الواعد.

وكان الفنان أحمد غويبة أقام اكثر من ثلاثين معرض جماعى حول العالم من بينهم فرنسا ،روسيا ،ايطاليا ،المملكة العربية السعودية ،المغرب وسوبسرا .