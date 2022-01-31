محافظ المنوفية يلتقي بمسئولي التنمية المحلية والبيئة لتفعيل منظومة المخلفات

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا بمسئولي جهاز الوحدة التنفيذية لقطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالمحافظة، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، ياسر عبد الله مدير إعادة الهيكلة لقطاع المخلفات بوزارة البيئة ونائب مدير البرنامج الوطني للمخلفات، أحمد الخيال مدير إدارة دعم خطط المحافظات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الدكتور نبيل محمد مدير الدعم الفني بوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، مدير إدارة البيئة بالديوان العام.



حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون لتفعيل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمدينة شبين الكوم (كمرحلة أولى)، لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي، كما تضمن اللقاء شرحًا لأهداف المنظومة الجديدة للمخلفات وخاصة فيما يتعلق باستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية منها، من خلال جمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية بالإضافة إلى جمع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، والتخلص الآمن من باقي المخلفات الغير مستغلة.



وأوضح مدير إعادة الهيكلة لقطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الجمع السكني والتجاري بشكل تدريجي وتحقيق نظافة الشوارع بكافة أنواعها وفئاتها على مدار اليوم ونقلها الي الأماكن المخصصة، بالإضافة الي القضاء نهائيا على ممارسة الحرق العشوائي للمخلفات، تقديم برامج توعوية لرفع الوعي البيئي في التعامل مع المخلفات، زيادة الحصول على المفروزات وتعظيم العائد الاقتصادي منها، خلق فرص عمل للشباب وتحسين المستوي الاجتماعي.



ومن جانبه وجّه محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة لضمان تحقيق نتائج سريعة علي أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع حلول جذرية للقضاء على مشكلة القمامة وإنهاء كافة مظاهر تراكم المخلفات بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة.