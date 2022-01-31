برنامج الغذاء العالمي في السودان يتلقى 8.24 مليون دولار من المملكة المتحدة

تلقى برنامج الغذاء العالمي في السودان، مساهمة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني (8.24 مليون دولار أمريكي) من إدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة لدعم أنشطة المساعدات الغذائية والنقدية للأسر السودانية الضعيفة.

وقال برنامج الغذاء العالمي، في بيان اليوم الإثنين، إن "هذا التمويل المرن سيمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأسر السودانية الضعيفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي".

وأضاف البيان "كما سيتم توجيه جزء من المساعدة المالية نحو توفير وجبات مدرسية للبنات والأولاد في المدارس الابتدائية في المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث".

وقال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في السودان إيدي رو ، وفقا للبيان، "يعاني واحد من كل أربعة أشخاص في السودان من الجوع الحاد، نحن ممتنون للغاية للمملكة المتحدة على هذه المساهمة، والتي تأتي في وقت حرج في البلاد حيث تتزايد الاحتياجات الإنسانية، والموارد المتاحة غير كافية للوفاء بها".

وأضاف أن "الطبيعة المرنة لهذا التمويل أمر بالغ الأهمية أيضا، لأنه يسمح لبرنامج الأغذية العالمي بالاستجابة بسرعة عند ظهور الأزمات، حتى نتمكن من تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين، حيثما يحتاجون إليها، وعندما يكونون في أمس الحاجة إليها".

ووفقا لتقديرات برنامج الغذاء العالمي، فإن نحو 9.8 مليون شخص في السودان يواجهون خلال العام 2022 "انعدام الأمن الغذائي الحاد" بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وبهذا يرتفع إجمالي المساهمة المقدمة من إدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة في الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الغذاء العالمي فى السودان خلال الفترة 2019-2023 إلى 44 مليون جنيه إسترليني.

وفى وقت سابق أعلن برنامج الغذاء العالمي في السودان عن عجز "غير مسبوق" في التمويل لبرامجه في السودان، يقدر بنحو 310 ملايين دولار، والذي يشمل النقل والتخزين المسبق لموسم الأمطار للستة أشهر القادمة.

وفي عام 2021، وصل برنامج الغذاء العالمي إلى ما يقرب من 8 ملايين شخص في السودان ، ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى 9.3 مليون شخص في عام 2022 بدعم من المانحين الدوليين.