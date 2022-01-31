«الشوربجي»: مشكلات الصحف القومية كبيرة والعمل علي حلها يحتاج لوقت وجهد

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على أن مشكلات الصحف القومية كبيرة وان العمل على حلها يحتاج لوقت وجهد وهناك خطط للتطوير تقوم بها الهيئة منها إنشاء بوابات إلكترونية ودمج بعض المطبوعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة محمود مسلم، أثناء مناقشة ملف الصحافة القومية ورؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأشار الشوربجي، إلى أن عدد العاملين بالصحف القومية يبلغ 21 ألف بجميع المؤسسات، بينهم 4 آلاف صحفي فقط، وحوالي 9 آلاف إداري و7 آلاف عامل.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود مسلم٫، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة، أهمية دور الصحف القومية، مشيرا إلى أنها أحد أعمدة الدولة، واستمرارها مطلوب لدعم دور الدولة المصرية.وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية القومية بها أسماء وقامات كبيرة، لذلك لابد أن تكون هذه المؤسسات فاعلة، ولديها القدرة على حل كافة مشاكلها المتراكمة منذ سنوات.

فيما بدا منذ قليل اجتماع لجنة الاسكان والنقل والادارة المحلية بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد وبحضور اللواء ايهاب خضر رئيس الجهاز التنفيذي للمياة الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء خالد سعيد ان اللجنة وضعت ضمن خطة عملها التعرف على كافة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بكل قري وربوع مصر بكافة محافظاتها للوقوف جليا علي مشاكل هذا القطاع والحلول الخاصة بها وكذلك الايجابيات الخاصة بهذا القطاع ومن هذا المنطلق كانت دعوة اللجنة لرئيس الجهاز من أجل عرض الخطة الاستراتيجية للجهاز فيما يخص قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك وفق خطة ورؤية الدولة واستراتيجيتها للعام 2030.

وأضاف رئيس اللجنة ان اللجنة طالبت بتقرير شامل و وافي للاستراتيجية الخاصة بالجهاز والهيئة القومية للتعرف علي كافة المشاريع القائمة ونسب التنفيذ والمشاريع المدرجة ضمن خطة ومبادرة حياة كريمة والمشاريع التي تقوم بها الهيئة الهندسية وكافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة ملف تاثير التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي بكافة جوانبة وشارك في اجتماع اللجنة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وكذلك علي ابوسنة رئيس جهاز شئون البيئة وقال الجبلي ان كل من رئيس مركز البحوث ورئيس جهاز البيئة استعراضي خطة كل منهم فيما يخص تاثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي