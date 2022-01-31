السجن عامين لشاب طلب ممارسة الفجور على «فيسبوك»

قضت محكمة جنح اقتصادية المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالحبس لمدة سنتين ‏مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ في اتهام شاب وبالإعلان عن نفسه لممارسة الشذوذ الجنسي على صفحات التواصل ‏الاجتماعي.‏

ووجهت النيابة العامة للمدعو "ف. ر"، 4 اتهامات، وذلك لأنه بتاريخ سابق على 26 ديسمبر ‏‏2021 بدائرة مركز طلخا- محافظة الدقهلية، اعتاد على ممارسة الفجور على النحو المبين ‏بالتحقيقات، واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن تواصل عبر موقع التواصل ‏الاجتماعي باستخدام تقنية المعلومات لتحقيق غرضه الإجرامي محل الاتهام.