الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن عامين لشاب طلب ممارسة الفجور على «فيسبوك»

السجن
السجن

قضت محكمة جنح اقتصادية المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالحبس لمدة سنتين ‏مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ  في اتهام شاب وبالإعلان عن نفسه لممارسة الشذوذ الجنسي على صفحات التواصل ‏الاجتماعي.‏

ووجهت النيابة العامة للمدعو "ف. ر"، 4 اتهامات، وذلك لأنه بتاريخ سابق على 26 ديسمبر ‏‏2021 بدائرة مركز طلخا- محافظة الدقهلية، اعتاد على ممارسة الفجور على النحو المبين ‏بالتحقيقات، واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن تواصل عبر موقع التواصل ‏الاجتماعي باستخدام تقنية المعلومات لتحقيق غرضه الإجرامي محل الاتهام.

محافظة الدقهلية ممارسة الفجور الاقتصادي النيابة العامة المنصورة الشذوذ الجنسي النيابة تحقيق فيس بوك

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خطورة «عولمة» القيم

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