إصابة الفنان أحمد حداد حفيد صلاح جاهين في حادث مروري

نشر الفنان أحمد حداد حفيد الفنان الراحل صلاح جاهين وحفيد الشاعر الكبير فؤاد حداد، تعرضه لحادث أليم وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الشارع، ما أدى إلى إصابته بشرخ في الجمجمة وكسر في الركبة وجروح قطعية في الرأس، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى في حالة صعبة، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة له وأوصى الأطباء بحصوله على راحة تامة لمدة لا تقل عن شهر.

وطالب حساب الفنان أحمد حداد جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

ونشر الحساب الرسمي للفنان أحمد حداد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لبطل فيلم "أوقات فراغ" من داخل المستشفى تكشف تفاصيل الحادث وما تعرض له من إصابات بالغة.

وكتب الفنان بيانًا رسميًا يطمئن جمهوره قائلًا: "خبطتني عربية، وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال، الحمد لله قدر ولطف، أنا خيطت راسي دلوقتي بس ألم رهيب، بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة، مش عارف هقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لأ، خلوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع، أنا هتحسن إن شاء الله.. دعواتكم".

يذكر أن الفنان أحمد حداد قد شارك في بطولة فيلم أوقات فراغ، الذي عرض عام 2006، حيث جسد شخصية طارق الذي لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة، حسب أحداث الفيلم، ويعد أحمد حداد ممثلًا ومخرجًا من مواليد القاهرة عام 1984، وتخرج في المعهد العالي للسينما، وهو حفيد الشاعر فؤاد حداد وصلاح جاهين، وله العديد من التجارب في مجال التمثيل والتأليف والإخراج.