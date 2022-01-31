الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بحملات مكثفة بالتجمع الخامس، والامتداد الشرقي لمخالفة تغيير النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل، بجانب تنفيذ حملات ليلية مفاجئة للقضاء على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

من جانبه أوضح المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد، أنه تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لعدد 10 وحدات مخالفة قامت بتحويل النشاط من سكني إلي إداري بالإضافة إلى غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـعدد من المحال للعمل بدون رخصة تشغيل، كما تنفيذ 10 قرارات بحضور مدير إدارة التنمية وإدارة الأمن بالامتداد وبالتعاون مع شرطة التعمير.

وفى ذات السياق، أكد المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه تم شن حملات لضبط الشارع وغلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بالحيين الأول والثاني ومركز خدمات التجمع الخامس، لمخالفة النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل وتم تنفيذ القرارات بحضور مسئولي إدارتي التنمية والأمن بالتجمع الخامس وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير.

كما تم تنفيذ عدة حملات على الإشغالات بالمحاور الرئيسية والأحياء الداخلية بالتجمعات الأول والثالث والخامس بإشراف مباشر من نواب رئيس الجهاز ومديري التنمية ومديري الأمن بالجهاز.

وكان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعلن في بيان له، عن ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1/2/2022، وحتى الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، وذلك نظراً لقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأعمال ربط خطي مياه قطر 1400مم المغذيين للمدينة من محطة تنقية مياه العبور ( من ضمن خطة الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة)، وأيضاً لتعديل المرافق المتعارضة مع محطات المونوريل داخل المدينة.

جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة جهاز القاهرة الجديدة قرارات غلق وتشميع شن حملات شرطة التعمير

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