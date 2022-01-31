انتهاء امتحان الجبر والإحصاء والعلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة والجيزة

انتهى امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، كما انتهى امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية.

وأشار مدير المديرية أن المديرية وإداراتها ال33 غرف عمليات مشكلة على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين خلال فترة اجازة الخميس والجمعة.

وشدد عطية، على رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والادارات التعليمية.

وأكد على مدير المديرية، على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات و الأحياء وجميع الجهات المعنية، مشددآ على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات.

ومتابعة الأرصاد الجوية، والالتزام بالإجراءات الآتية:

فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.

مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وإزالة ماء الأمطار، وتسليك مسالك المطر.

رفع أية أجهزة عن الأرض.

التأكد من سلامة المعامل.

إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس.

تعقيم اللجان قبل بدء الإمتحانات وبعد الانتهاء منها.

توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.

ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة.

عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

وحث الجميع على ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز الامتحانات في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا ومتحوراته وتغيرات في المناخ من موجة صقيع وأمطار شديدة.