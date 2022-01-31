الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب 104 آلاف قرص كبتاجون داخل أنتريه مصدر إلى السعودية

قرص كبتاجون
قرص كبتاجون

تمكن رجال جمارك الصادر بسفاجا بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

بناء على المذكرة المقدمة من على حامد مدير إدارة الفحص بالأشعة مصطفى عكاشة وعبدالرحيم طه مأمورى الفحص بالأشعة ومحمد أبوزيد حسن مدير إدارة جمرك الصادر بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 2814 لسنة 2022  صادر نهائى بإسم شركة ا . للإستيراد والتصدير عند عرض السيارة رقم 5826 ف ر ص نقل على جهاز الفحص بالأشعة، والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن خط إنتاج بمشتملاته و3 كراسى أنتريه مصدرة للسعودية.

وتم تشكيل لجنة بساحة الصادر من وائل جمال وحاتم أبوسديرة مديرى التعريفة والسيد حمداوى وإسلام أحمد عبدالجليل وسلامة أبو الحسن مأمورى الحركة بحضور مروان البارودى مدير إدارة الأمن الجمركى وعبدالله سعيد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ، قامت بالمعاينة الفعلية فتبين وجود 79 كيس ولفة شفافة أحجام مختلفة بها 104 آلاف قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة و672 قرص Cytotec مخبأة داخل كراسى الانتريه، وبلغت التعويضات المستحقة 41 مليون و620 ألف  و160 جنيها.

قرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 43 لسنة 2021 وحرره عمر هاشم  وياسر عز العرب وإخطار الجهات الأمنية المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ووليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى  بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

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