بالتزامن مع عيد الحب.. أفكار هدايا مختلفة وعصرية للفتيات

مع قدوم عيد الحب يكون العثور على الهدية المثالية لشريكك أمرًا صعبًا، و ربما ترغب في جعل كل يوم عيد الحب أكثر تميزًا من خلال الحصول على شيء تحتاجه حقًا ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “fustany” أفكار هدايا فريدة للنساء لجعل حياتك أسهل.

هدايا المكياج:

مجموعة فرش مكياج عالية الجودة معروفة جيدًا.

أحمر الشفاه من لونها المفضل.

أحمر الخدود مضغوط في الظل الطبيعي.

كحل.

بيوتي بلندر إسفنجات مكياج.

ماسكارا من ماركة راقية.

مجموعة مكياج تحتوي على جميع الأساسيات

هدايا العطور:

باريس ريفيرا من شانيل.

في الليل باث اند بودي وركس.

آيدول لو بارفان من لانكوم.

المسك البوهيمي لماسيمو دوتي.

هدايا الأظافر:

مجموعة مانيكير وباديكير.

مجموعة طلاء جل الأظافر.

مجموعة فرش أظافر أكريليك.

مبرد أظافر إلكتروني.

كريمات اليد مقوي الأظافر ومجموعة العناية بالأظافر.

أفكار هدايا للعناية بالبشرة والجسم:

فرشاة فوريو لتنظيف الوجه.

حزمة الترطيب

جهاز مساج للوجه.

جهاز مساج للجسم.

جهاز بخار للوجه.

جمع الأقنعة الورقية.

جهاز إزالة شعر الوجه.

جهاز ازالة شعر الجسم.

أفكار هدايا للعناية بالشعر

مجموعة العناية بالشعر المجعد (شامبو، بلسم، يترك على الشعر).

أدوات العناية بالشعر المجعد (منشفة من الألياف الدقيقة، غطاء من الساتان، فرشاة).

​​مجموعة لوريال للعناية بالشعر.

لؤلؤة إكسسوارات الشعر ومشابك الشعر.

أقراط الشعر.

منديل شعر.

فرد الشعر.مكواة تجعيد.

فرشاة فرد الشعر.

مجفف شعر.

أفكار هدايا للفتيات اللواتي يعشقن ملابس الموضة

البيجامات الحرارية.

بيجاما من الساتان.

سترة من قماش الدنيم.

فستان مميز بلونها المفضل.

مجموعة سكارف بألوان أو تصاميم مختلفة.

شال تدفئة عالي الجودة أو وشاح بطانية.

تنورة تناسب أسلوبها.

سترة من الفرو الصناعي.

أفكار هدايا إكسسوارات:

قلادة من الفضة عليها اسمها أو عبارة تحبها.

زوج جميل من الأقراط.

مجموعة من الأحزمة بألوان أو تصاميم مختلفة.

النظارات الشمسية.

الأساور.

خاتم من الذهب أو سوار من الذهب.

زوج جديد من النظارات

أفكار هدايا الحقائب:

حقيبة يد ذات نوعية جيدة.

حقيبة بحزام.

حقيبة صغيرة مسائية.

حقيبة رياضية.

حقيبة الظهر.

حقيبة مصنوعة حسب الطلب.

حقيبة الخصر

أفكار هدايا الأحذية:

مساء الكعب العالي.

أحذية تصل إلى الركبة.

أحذية رياضية مريحة ذات نوعية جيدة.

النعال.

صنادل.

حذاء سهل الارتداء.