وزير البترول: تكثيف حفر الآبار الاستكشافية خلال الفترة الحالية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المهم الاستمرار في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتعويض التناقص الطبيعي للآبار، خاصة في ظل الارتفاع الحالي الذى تشهده مستويات الأسعار العالمية للبترول، والذي يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية وتكثيف حفر الآبار الاستكشافية والتنموية في إطار برامج الإنتاج المستهدفة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة بالفيديوكونفرانس لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى 2021-/2022 والموازنة المقترحة للعام المالى 2022-/2023.

الموازنات التخطيطية لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية

ولفت “الملا” إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق التكنولوجيات الحديثة، واتباع أعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلاً عن العمل على ترشيد الانفاق وتقليل التكاليف والتأكيد على بعد التحول الرقمى كأحد أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار.

واستعرض المهندس محمد المليجى رئيس الشركة بنود موازنة 2022-2023 التي تستهدف تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام حيث من المخطط حفر 8 آبار استكشافية وتنموية واضافة حوالي 8850 برميل يومياً ، مشيراً إلى أن اجمالى الاستثمارات المخططة تبلغ حوالى 519 مليون دولار بمعدل إنتاج مستهدف حوالى 68 ألف برميل يومياً.

الموازنات التخطيطية لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية

وأشار المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة، إلى أن الاستثمارات المخططة في موازنة 2022-2023 تبلغ حوالى 5ر553 مليون دولار وانتاج 40 ألف برميل زيت يومياً و 5ر18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، لافتًا إلى أن عام 2021-2022 شهد تحقيق 4 اكتشافات أضافت 5ر14 مليون برميل زيت مكافئ لاحتياطيات الشركة وتم وضع 3 آبار استكشافية علي الإنتاج بمتوسط 6ر4 ألف برميل يومياً و 3ر5 مليون قدم مكعب يومياً.

ومن جانبه استعرض المهندس حسام زكى رئيس شركة الفرعونية بنود الخطة المقترحة لعام 2021/2022 والمخطط ان يبلغ الإنتاج 435 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و4ر9 ألف برميل يومياً من المتكثفات.

الموازنات التخطيطية لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية

ونوه بأن الشركة تخطط لحفر البئر الاستكشافي "اوزيروس" خلال العام المالى القادم في منطقة امتياز رأس البر وذلك لتقييم الاحتياطيات من الغاز والتي تقدر بحوالي 368 مليار قدم مكعب و21 مليون برميل من المتكثفات.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس ونوابه والمهندس محمد وسام مدير عام بقطاع شئون الغاز بالوزارة.