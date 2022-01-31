الأنبا داود يعلن إيقاف الخدمات بإيبارشية المنصورة لمدة أسبوعين

أعلن الأنبا داود أسقف المنصورة للأقباط الأرثوذكس ترتيبات الخدمة بايبارشية المنصورة تزامنا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا داود في بيان له: نظرا للارتفاع الشديد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومعدل الإصابات بإميكرون تقرر إيقاف جميع خدمات مدارس الاحد والاجتماعات بدء من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين على أن يتم تقييم الوضع حينها.

القرار

مضيفا: استمرار جميع القداسات كما هى أيام السبت والأحد والأربعاء مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وكان الأنبا أكسيوس أسقف كنائس عين شمس والمطرية، في وقت سابق، في وقت سابق ترتيبات الكنائس بالمنطقة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وقال أسقف كنائس عين شمس في بيان له، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والحالة والجو والمساعدة لانتشار العدوي الفيروسية فقد قررنَا بدءَا من الجمعة 28 يناير ولحين تحسين الأوضاع الاكتفاء بقداسي الجمعة والسبت والأحد بالإضافة لقداس يوم الأربعاء.

وتابع الأسقف أكسيوس، إيقاف كل أنشطة التربية الكنسية واجتماعات الخدمة واجتماعات المراحل والمسرح والكورال ومدرسة الشمامسة والرحلات والمؤتمرات، وكذلك إيقاف جميع الاجتماعات الروحية بالكنيسة على كافة مستوياتها بما فيها اجتماع الأسرة واجتماع درس الكتاب.

لافتًا إلى عدم التواجد بعد القداسات وفي حوش الكنيسة بنصف ساعة، مع استمرارية عمل الحضانة والمشغل، ومكتبات الكنيسة مُتخذين كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن جهته أتخذت عددًا من الكنائس والأديرة القبطية إجراءات مٌشدده في ظل الأرتفاع المتواصل في معدلات الاصابة بفيروس كورونا المٌستجد.

إذ أعلن الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس بوادى النطرون بالكنيسة الأرثوذكسية أن الدير يقتصر الاحتفال بعيد القديسين مكسيموس ودوماديوس الاثنين المقبل 24 يناير الجارى على مجمع رهبان الدير فقط، مٌضيفًا: أن الدير سيكون مغلقا أمام الزوار كافة فى ذلك اليوم.

كما أعلن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير الأنبا مكاريوس بجبل القلالى، أن دير الأنبا مكاريوس بجبل القلالى يعتذر عن عدم استقبال الزائرين.

وأوضح أن ذلك يأتى للرحلات والمجموعات والأفراد وكذلك الأباء الكهنة والشباب الراغبين فى فترة حلوة وأسر الأباء الرهبان، مٌضيفُا: أنه ان يكون هناك قبول لأى استثناءات فى هذا الأمر.

كما أعلنت كاتدرائية مارمرقس الرسول بالكويت إطلاق الحجز المسبق لقداسات الأحد والجمعة والسبت، بالإضافة إلى إيقاف بشكل مؤقت قداسات الأربعاء والجمعة بكنيسة مارمرقس بالحاولى، في ظل إرتفاع معدلات الإصابة بكورونا.

وقالت الكنيسة في بيان لها: إنه في حالة الاعتذار يجب الغاء الحجز قبلها بـ 24 ساعة، اذا ظهرت لدي الأفراد اي متاعب صحية أو أى أعراض قبل موعد القداس الألتزام بالمنزل وعدم الحضور إلى الكنيسة والمشاركة في صلاة القداس الإلهي.

مٌضيفًا: إرتداء الكمامة كشرط أساسي لدخول الكنيسة، وحضور صلاة القداس الإلهي، مشددة على إنصراف الأفراد من الكنيسة مباشرة بعد إنتهاء صلاة القداس الإلهي ممنوع التوقف مطلقًا، ودون التزاحم على الابواب مع ترك مسافة مناسبة، وعدم المصافحة أو التجمعات او الانتظار داخل وخارج الكنيسة ويكتفي الجميع بتبادل التحية من على بعد الكنيسة.