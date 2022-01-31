منصة عالمية للسفر والسياحة: القاهرة مكان رائع لاستكشاف التاريخ والثقافة المصرية

رشحت منصة السياحة والسفر العالمية الرائدة "تريب أدفايزر" القاهرة ضمن قائمة أعدتها حديثا لأفضل الوجهات الرائجة في العالم لعام 2022، التي شهدت رواجاً كبيراً في محركات البحث الإلكترونية، واصفة العاصمة بأنها "مكان رائع لاستكشاف التاريخ والثقافة المصرية"، ودعت إلى زيارتها وقضاء عطلة نهاية الأسبوع بها.

وفقا لما نقله موقع Refinery29 الأمريكي الترفيهي، تصدرت القاهرة أبرز التصنيفات والمراجعات حول العالم، في قائمة "تريب أدفايزر" لأفضل 20 وجهة سياحية للمسافرين والأكثر بحثا على الإنترنت لعام 2022؛ حيث جاءت القاهرة في المركز الثاني بعد جزيرة مايوركا، إحدى جزر البليار الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط.

ووصفت أكبر منصة سفر في العالم القاهرة بأنها "مدينة تجمع بين الحداثة والأصالة في آن واحد، وواحدة من أكبر المدن في الشرق الأوسط"، مضيفة "القاهرة مدينة الألف مئذنة ومكان رائع لاستكشاف التاريخ والثقافة المصرية".

وكانت منصة "تريب ادفايزر" اختارت في وقت سابق مدينة الغردقة ضمن الـ10 وجهات سياحية الأشهر والأعلى تقييمًا والأكثر تفضيلاً في العالم، وذلك في قائمة وضعتها ضمن جوائز خيارات المسافرين لعام 2022.

وتستند "خيارات المسافرين" على منصة السفر الشهيرة إلى تقييم الأماكن التي يمكن زيارتها والإقامة فيها والفعاليات والأنشطة التي يمكنهم الاستمتاع بها.

وإلى جانب فئاتها الأوسع، قدمت "ترافيل أدفايزر" مفضلات المسافرين في فئات متخصصة أخرى لعام 2022، وجاءت القاهرة أيضا في هذه القائمة، فيما جاءت دبي كأبرز الوجهات الشهيرة الأكثر تفضيلاً للمسافرين لهذه الفئة.

واستندت المنصة في تصنيفها إلى جودة وحجم مراجعات المسافرين على المنصة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2020 إلى 31 أكتوبر 2021 "لاختيارهم الوجهات التي تواصل تقديم أفضل تجربة شاملة للمسافرين".

ويعد موقع "تريب أدفايزر" الأمريكي، أحد أكبر الشركات العالمية لحجز الرحلات السياحية عبر الإنترنت.