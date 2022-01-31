الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تيانجين الصينية تسجل 11 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

الصين
الصين

سجلت بلدية تيانجين بشمالي الصين 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 حتى الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، وفق ما ذكرت سلطات الصحة بالبلدية.

 

وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، أوضحت لجنة الصحة ببلدية بكين أن بين حالات العدوى الجديدة، هناك ثماني حالات تم تسجيلها في حي خبي بالبلدية، بينما سجلت الحالات الثلاث المتبقية في منطقة بينهاي الجديدة.

 

وحتى يوم السبت، سجلت تيانجين ما إجماليه 375 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19 خلال التفشي الأخير للوباء بالبلدية.

 

وبحسب أحدث سياسة للوقاية من المرض والسيطرة عليه أعلنتها المدينة يوم الأحد، فإنه يمكن للسكان في الأحياء التي لم تسجل إصابات محلية العدوى أن يغادروا تيانجين إذا ما قدموا نتيجة سلبية لاختبار للحمض النووي لكوفيد-19 تم إجراؤه في غضون 48 ساعة بالإضافة إلى الكود الصحي الأخضر.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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