الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية البريطانية: أتطلع لزيارة أوكرانيا الأسبوع الحالى للإعراب عن تأييدنا لها

ليز تروس
ليز تروس

 عبَّرَت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تروس" عن رغبتها في زيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي.


وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، في تدوينة على موقع التدوين المصغر "تويتر": "إنني أتطلع إلى زيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي من أجل الإعراب عن تأييدنا لأوكرانيا".


جاء ذلك رداً على تدوينة نشرها وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا" لتوجيه الشكر للوزيرة البريطانية على ما وصفه بموقفها الحازم إزاء روسيا.


وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني كان قد ذكر في وقت سابق أن وزيرة الخارجية البريطانية ووزير الدفاع "بن والاس" سيتوجهان إلى موسكو خلال الأيام القادمة من أجل إجراء محادثات بشأن أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا روسي وقفة رئيس الوزراء تويتر على خلال وقف محادثات الصحف وكر الوزراء الخارجية حادث فى زيارة نشرها نشرة ألم وزير الدفاع وزير الخارجية بريطانية

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