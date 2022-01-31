الأمم المتحدة: طالبان قتلت أكثر من 100 شخص من أنصار النظام السابق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير لمجلس الأمن أن "طالبان قتلت العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وقوات الأمن وأشخاصا عملوا مع الوحدة العسكرية الدولية".

وجاء في التقرير أنه "على الرغم من إعلان العفو العام عن أعضاء سابقين في الحكومة وقواتها الأمنية ومن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تلقي تقارير موثوقة عن عمليات قتل واختطاف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأشخاص".

وأشار إلى أنه "منذ 15 أغسطس الماضي، تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل من هذا القبيل اعتبرتها الأمم المتحدة ذات مصداقية".

ووفقا للتقارير: "كان أكثر من ثلثي عمليات القتل إعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي سلطات الأمر الواقع أو الأشخاص المرتبطين بها".

وتابع التقرير: “تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء لعشرات الأشخاص يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم داعش الإرهابي”.

وعلى صعيد آخر، أكد تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، أن جماعة الحوثيين تقوم بإلقاء الألغام في البحر، منوهة إلى ارتفاع إلقاء الألغام بشكل كبير العام الماضي.

وبحسب التقرير الأممي، فإن الحوثيين يقومون بتجميع المسيرات والصواريخ والعبوات الناسفة بمناطق سيطرتهم، منوها بأن الحوثيين يحصلون على الأسلحة عبر شبكة معقدة من الوسطاء لطمس الأدلة.

وأشار التقرير الأممي، إلى أن جميع القوات الموالية للحوثي تنتهك حظر الأسلحة، ملوحا بفرض عقوبات على عناصر الحوثي التي تقوم بتجنيد الأطفال".

وطالب التقرير الأممي، جماعة الحوثي بالامتناع عن استخدام المدارس والمساجد لتجنيد الأطفال، مشيرا إلى أن هناك أفراد وكيانات في الخارج يساهمون بتزويد الحوثي بالأسلحة.

ولفت التقرير، إلى أن الحوثي جند 1406 أطفال أعمارهم تتراوح بين 10 و17 عاما قتلوا عام 2020، موردا أمثلة على تجنيد الأطفال للقتال وفقا لعقيدة الحوثيين.