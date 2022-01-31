خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

كشف محاورات سياسية مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ"، عن ما أسماه العدوان الروسي وقدرات أوكرانيا وتوسيع الحلف، وهي رؤية يتبناها الحلف، وأعلنها بواسطة مركز الأبحاث الدولية "المجلس الأطلسي"، وقدمها فريدريك كيمبي

الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي.

بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، برزت إمكانية استجابة "الناتو" للتوترات المتجددة في أوروبا.

من هنا، يظهر الأمين العام لحلف الناتو، من مقر الحلف في بروكسل، في أول مقابلة مباشرة منذ أن قدم حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ردودهما المكتوبة على مطالب موسكو الأمنية في ديسمبر ، حيث قاد التحالف، خلال واحدة من أكثر اللحظات خطورة في التاريخ الحديث عرض حال، دون حياد،

ذلك إن شبح صراع كبير في أوروبا يلوح بالحرب، اليوم أكثر مما كان عليه في أي وقت منذ نهاية الحرب الباردة.

حلف الناتو يعتبر حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا تهديدًا ليس فقط لوحدة أراضي ذلك البلد ؛ إنه اعتداء مباشر على المعايير الدولية للسيادة الوطنية وتقرير المصير.

في هذه اللحظة الحاسمة ، الأزمة التي أحدثها بوتين والكرملين في أوكرانيا ، وجهت، بالتعاون مع الإدارة الأميركية كيفية الطريقة التي يستجيب لها الناتو ، والآثار المترتبة على المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو ، وما هو التالي للحلف نفسه؟

رؤية الأطلسي، تبلورت في ما طرحه الناتو والولايات المتحدة على الطاولة- واعتبر-انه لم يعالج مخاوفهما الأمنية الرئيسية.

أيضا، تواصل القوات الروسية البناء في المنطقة الساخنة.

في هذه المرحلة ، من الازمة :

هل يستطيع الناتو ردع غزو روسي لأوكرانيا أم أن العمل السياسي والدبلوماسية، يدعم احتواء الصراع من أن يصبح حربًا إقليمية؟



.. لكي نعرف "جينس ستولتنبرغ"، الأمين العام لحلف الناتو وكان منذ أكتوبر 2014 ، بعد مسيرة مهنية دولية ومحلية متميزة ، بما في ذلك منصب رئيس وزراء النرويج والأمم المتحدة الخاصة. مبعوث بشأن تغير المناخ.

.. "ستولتنبرغ" قال بكل بساطة، وحنكة سياسية: هدفنا ، نقل رسالة واضحة إلى روسيا وهذا بالضبط ما نفعله ، وهو أنه إذا استخدموا القوة العسكرية ضد أوكرانيا فسيكون لذلك عواقب وخيمة.

واكد :إن حلفاء الناتو على استعداد :

1.فرض عقوبات اقتصادية شديدة - عقوبات سياسية ومالية.

2. يوفر الناتو الدعم لأوكرانيا. نحن نساعد أوكرانيا في تحديث مؤسساتها الدفاعية والأمنية.

3.مساعدة حلفاء الناتو على توفير التدريب على هذه المعدات، لذلك يمكن لأوكرانيا أيضًا أن تفرض تكاليف على روسيا إذا قامت ، مرة أخرى ، بغزو أوكرانيا.

4.، والأهم بالنسبة لحلفاء الناتو ، هو أننا بالطبع مستعدون أيضًا لتكثيف وجودنا العسكري في الجزء الشرقي من الحلف ، كما نفعل الآن بالفعل ، لمنع أي سوء فهم أو مجال لسوء التقدير. حول قدرة الناتو واستعداده لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنها.

..واستنادا لكل هذا، يرى جينس ستولتنبرغ:

نحن نقوم بعدة أشياء. نحن نرسل رسالة العقوبات - الثمن الباهظ الذي يجب دفعه - نحن ندعم أوكرانيا ، وبطبيعة الحال ، ننقل أيضًا التزامًا مطلقًا وثابتًا لجميع حلفاء الناتو.



الحلف كشف، ان ما هو قائم على الارص:رأيناه هو تعزيز عسكري مستمر من قبل روسيا ، وبالطبع ، هذا شيء نتبعه عن كثب. إنهم ينشرون المزيد من القوات ، والمزيد من المعدات الثقيلة ، والآن أيضًا الآلاف من القوات القتالية في بيلاروسيا أيضًا بطائرات ومروحيات وأنظمة أسلحة متطورة - S-400 وأنظمة أسلحة أخرى - في بيلاروسيا. لذلك يستمر التعزيز العسكري.

في الوقت نفسه ، كانت روسيا على استعداد لمقابلتنا - الولايات المتحدة وحلفاء الناتو - قبل أسبوعين ، وهذه علامة جيدة على أننا جلسنا في نفس الغرفة وعلى مدار ساعات تناولنا الوضع في أوكرانيا وحولها العواقب الأمنية بالنسبة لنا جميعًا وعلى أوروبا ، نقلنا الآن مقترحاتنا المكتوبة ، وكيف نعتقد أنه من الممكن إيجاد أرضية مشتركة في كل شيء من الحد من التسلح إلى شفافية الأنشطة العسكرية إلى المزيد من خطوط الاتصالات بين حلفاء الناتو و روسيا.

والآن يتعين على روسيا تقييم هذه المقترحات ، ونحن مستعدون للجلوس ثم الجلوس معهم عندما يكونون مستعدين لمواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي دبلوماسي.

.. "ليس هناك يقين" بشأن الخطط الروسية ، وربما لم يتخذوا أي قرار نهائي. من جانب الناتو لفت "ستولتنبرغ" : نحن مستعدون للدخول في حوار سياسي ، لكننا أيضًا على استعداد للرد إذا اختارت روسيا نزاعًا مسلحًا أو مواجهة.

.. عمليا، الناتو يحتاج إلى التصريح والتصعيد، فيقول على لسان الذي يجري في هكذا مناخ.

لذلك يقول امين ع الحلف:نحن جاهزون لكلا الخيارين. نحن نعمل بجد من أجل أفضل حل سياسي سلمي ، لكننا أيضًا مستعدون للأسوأ: روسيا ، مرة أخرى ، تستخدم القوة ضد جارتها أوكرانيا.

.. دائرة الحرب رسمت بالطباشير الملونة، وبالاستعداد للأسوأ، فالمعلومات حددت ان مجال قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي ، وهي قوة قوامها حوالي خمسة آلاف ، يمكن نشرها في غضون أيام. بالنظر إلى المجموعة الواسعة من الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تتخذها روسيا ، والسؤال الغربي يعاين الازمة الروسية الأوكرانية، من خلال السؤال عن قوة الناتو وما هي بالضبط عتبة انتشارها؟ هل اتفق الحلفاء على ما يمكن أن يؤدي إلى ذلك بالضبط؟

.. الدهاء السياسي عند "ستولتنبرغ"، وضع حواره، واجاباته ضمن "الحد البارد"، فهو قال: قوة الرد التابعة لحلف الناتو ليست سوى عنصر واحد من العناصر في ما نقوم به لتوفير ردع ودفاع موثوق به لجميع حلفاء الناتو ، وخاصة هؤلاء الحلفاء في شرق الحلف. لقد قمنا بالفعل ، بعد أن استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا في عام 2014 ، ولأول مرة في تاريخنا بنشر مجموعات قتالية جاهزة للقتال ، ومجموعات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي ، في الجزء الشرقي من التحالف في دول البلطيق وبولندا. لدينا شرطة جوية ، في كل من منطقة البحر الأسود ومنطقة البلطيق. لدينا وجود بحري أكثر ، وخلال الأسابيع الماضية قمنا بالفعل بزيادة عدد الطائرات والسفن في هذه المهمات المختلفة. ثم لدينا قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي. يبلغ العدد الإجمالي للقوات هناك حوالي أربعين ألفًا ، لكن العنصر الرئيسي لقوة الرد التابعة لحلف الناتو دقيق.

الجديد في تصريحات الأمين العام الناتو، انه اعتبر الخطوة (...) قرارا سياسيا:

أ.): سوف نقوم بتقييم. سنتخذ قراراتنا عندما نرى الحاجة إلى زيادة التواجد في الشرق ، إما عن طريق نشر كامل أو عناصر من قوة الرد التابعة لحلف الناتو ، اعتمادًا على الوضع.

ب.) :نفكر أيضًا في الانتشار أو أن يكون هناك مجموعات قتالية ، ليس فقط دول البلطيق وبولندا ، كما لدينا الآن ، ولكن أيضًا فرنسا والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين أشاروا أيضًا إلى استعدادهم لوجود مجموعات قتالية مماثلة في منطقة البحر الأسود تحت قيادة الناتو، مع وجود الناتو.

ج.) :لأول مرة منذ عقود لدينا حاملة طائرات أمريكية تحت قيادة الناتو ، ولدينا المزيد من الأصول البحرية والجوية في المنطقة المتاحة إذا لزم الأمر.

د.) :وكذلك الحلفاء الآخرون في العناصر الرئيسية التي نطلق عليها VJTF ، العناصر الرئيسية لقوة الرد التابعة لحلف الناتو ، ستكون جاهزة للنشر.

ه.) :في الوقت نفسه ، نسير على المسار الدبلوماسي لأن الحل الأفضل هو منع أي تدخل في أوكرانيا.

.. الحلف يؤكد، جيوسياسية، وامنيا:لقد شهدنا الآن دعمًا متزايدًا لأوكرانيا. أعلنت كندا للتو ، على سبيل المثال ، عن المزيد من المدربين في أوكرانيا. لذا فإن القوات الأوكرانية ، الجيش الأوكراني ، مدربة بشكل أفضل بكثير ، وأفضل تجهيزًا بكثير ، وأكثر استعدادًا الآن مما كانت عليه في عام 2014. وبالطبع ، هذا يفرض تكاليف على روسيا ، إذا قرروا الانتقال إلى أوكرانيا مرة أخرى.

.. وردا على سؤال من المجلس الأطلسي:هل تعرف ما هي هذه العتبة التي ستجعل جميع الحلفاء يوافقون على استخدام قوة الرد تلك؟جاء رد امين عام الناتو ينس ستولتنبرغ: لكننا لن نمنح أبدًا أي خصم محتمل هذا النوع من - امتياز تحديد عتبة ما سنفعله بالضبط ، هو أننا سنكون دائمًا على يقين من أن لدينا القوى اللازمة في المكان المناسب في الوقت المناسب للدفاع عن جميع الحلفاء وحمايتهم ، وقد فعلنا ذلك لأكثر من سبعين عامًا. ونجاح حلف الناتو ، أقوى تحالف في التاريخ ، هو أنه من خلال الوقوف معًا على أساس المبدأ ، فإن الهجوم على حليف واحد سيؤدي إلى رد من الحلف بأكمله - واحد للجميع ، الكل من أجل واحد - تمكنا من الحفاظ على السلام لمنع أي هجوم. وأنا متأكد تمامًا من أننا سنكون قادرين على القيام بذلك في المستقبل أيضًا مع قوة الرد التابعة لحلف الناتو ، ولكن أيضًا بالقوات التي لدينا بالفعل في الجزء الشرقي من الحلف ، والقوات البحرية المتزايدة و- و- و الوجود الجوي ،

في الواقع العسكري والسياسي الأميركي، أبلغ الرئيس بايدن أيضًا أن 8500 - 8500 جندي أمريكي. ولكن كما تم توضيحه في وزارة الخارجية أمس ، يمكن للولايات المتحدة في بعض الأحيان التحرك بسرعة أكبر ، وفقًا لوزارة الخارجية ، ولهذا السبب تتحدث الولايات المتحدة مع الدول حول إرسال قوات من جانب واحد إلى الجناح الشرقي، فأمريكا يبدو أنها أول قوة للرد السريع وليس الناتو، حيرة جعلت الناتو يحدد الآفاق العسكرية من حيث التصعيد او الهدنة:

قوة الناتو، أننا نجمع ثلاثين من الحلفاء معًا وننسق جهودهم ، وأحيانًا نفعل ذلك - يفعلون ذلك في قدراتهم الوطنية على الاتفاقيات الثنائية ، كما أقول. في بعض الأحيان يتم ذلك في إطار الناتو ، لكننا ما زلنا نتحدث عن حلفاء الناتو الذين يحمون بعضهم البعض.

الناتو موجود بالفعل في المنطقة. لدينا بالفعل أصول ، سواء على الأرض في منطقة البحر الأسود ومنطقة البلطيق. لدينا قدرات جوية وبحرية هناك مع القوات البحرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي التي استقبلت بالفعل المزيد من السفن من إسبانيا ، من الدنمارك ؛ طائرات من هولندا ، وكذلك من الدنمارك ودول أخرى. لذا فإن الناتو موجود بالفعل هناك.

لدينا القوة المختلطة التي يمكن نشرها في غضون أيام. لقد قمنا بالفعل بزيادة مستويات جاهزية قوة الرد التابعة لحلف الناتو ، العناصر الرئيسية. لقد فعلنا ذلك قبل عدة أسابيع ، لذا فهم مستعدون للانتشار بسرعة. علاوة على ذلك ، لدينا قدرات وطنية ليس فقط من الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا من الحلفاء الآخرين.

لذلك، يلمح الأمين، بدهاء وفهم لطبيعة الناتو:نحن ننسق عن كثب جميع الحلفاء ، سواء الأشياء التي نقوم بها معًا كحلفاء والأشياء التي نقوم بها على المستوى الثنائي. وحاملة الطائرات الأمريكية ، التي كانت في الأصل تحت القيادة الأمريكية ، هي الآن تحت قيادة الناتو. لكن الحقيقة هي أننا نتحدث عن نفس القدرات ، نفس البلدان. والأهم هو أن لدينا تلك القدرات.

في توزيعات قوة الناتو المضاربة، تقود ألمانيا في الواقع جميع مجموعات القتال في منطقة البلطيق ، وهي المجموعة القتالية التي لدينا في ليتوانيا. لذلك لا توجد طريقة لا يمكن لألمانيا أن تكون جزءًا من ذلك ، لأنهم موجودون بالفعل. وفرنسا هي أيضا جزء من انتشارنا في الجزء الشرقي من التحالف. وفرنسا تفكر الآن في إضافة المزيد من القوات. هذا يتعلق بالدفاع عن حلفاء الناتو. والمادة 5 ، الالتزام بالدفاع عن جميع الحلفاء - واحد للجميع ، الكل للواحد - وهذا مكرس في المعاهدة التأسيسية لدينا كشيء التزمنا به جميعًا لأكثر من سبعين عامًا.



.. الوثيقة/الحوار مع رئاسة الناتو، افرزت حقائق منها:عندما يتعلق الأمر بنوع الدعم الذي يجب أن نقدمه لشريك ، أوكرانيا ، نعم ، هناك بعض الاختلافات. البعض ليس على استعداد لتقديم ، على سبيل المثال ، مساعدات مميتة أو معدات عسكرية. لذلك يوفر الناتو شيئًا مثل التحالف ، وبناء القدرات ، والإنترنت ، ومساعدتهم على تحديث مؤسساتهم الأمنية ، ومشاركة المعلومات ، وما إلى ذلك. ثم يقوم بعض الحلفاء الآخرين ، وخاصة الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ، بتوفير المدربين وأنظمة الأسلحة الدفاعية وما إلى ذلك لأوكرانيا. لكني أعتقد أنه من المهم التمييز بين هاتين المهمتين. نعم ، دعم أوكرانيا مهم. الالتزام بحماية الحلفاء والدفاع عنها ، هذه هي مهمتنا الأساسية ، وهي التزام مطلق من جميع الحلفاء. وألمانيا وفرنسا جزء من ذلك.

الناتو الحائر بين أوكرانيا، والولايات المتحدة وروسيا، يصطدم بما في مواثيق الحلف:مهمتنا الرئيسية هي حماية الحلفاء الثلاثين ، المليار شخص ، في أمريكا الشمالية وأوروبا. هذه هي مهمتنا الأساسية ونحن نظهر مرة أخرى التزامنا واستعدادنا ولدينا القدرات للدفاع وردع أي هجوم ضد حلفاء الناتو. لذلك أنا متأكد تمامًا من أن الرئيس بوتين وروسيا سيأخذان الناتو على محمل الجد عندما يتعلق الأمر بقدرتنا على حماية جميع الحلفاء والدفاع عنها. ونظهر ذلك كل يوم.

عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا ، أنا متأكد تمامًا من أن روسيا تدرك أنه سيتعين عليها دفع ثمن باهظ ، لأنهم - بعد أن استخدموا القوة ضد أوكرانيا في عام 2014 ، فرضنا عقوبات صارمة على أوكرانيا ، وقمنا بتصعيد دعم العقوبات على روسيا بعد استخدام القوة ضد أوكرانيا. لقد قدمنا ​​الدعم لأوكرانيا ، وعززنا ذلك. وزدنا وجودنا في الجزء الشرقي من التحالف. إذا - مع مجموعات القتال والمزيد من الوجود العسكري في الجزء الشرقي من التحالف لأول مرة في تاريخنا.

أمنيا وعسكري، وضع الناتو خرائط العمليات، فيما دول المنطقة والشرق الأوسط نترقب فوضى ما قد يحدث، فما بين الحرب واللا حرب، مساحة قوامها معادلة جيوسياسية حرجة:إذا كانت روسيا تريد القليل من الناتو على حدودها ، فقد حققوا العكس تمامًا. وإذا استخدموا القوة مرة أخرى ضد أوكرانيا ، فسوف يحققون المزيد من الناتو على حدودهم. هذا ، بالطبع ، ثمن بالنسبة لروسيا - بمعنى أن لديهم عواقب إذا انتهكوا القانون الدولي ، إذا قاموا بغزو دولة أخرى ، لكن العواقب ستكون مختلفة إذا قاموا بغزو شريك - أوكرانيا - عما إذا قاموا بغزو حليف في الناتو. وأعتقد أنه من المهم فهم هذه الاختلافات وما هي المسؤوليات الأساسية للناتو.



أعتقد أننا أظهرنا ذلك في - أيضًا أثناء الحرب الباردة بالطبع. أظهرنا ذلك عندما ساعد الناتو في إنهاء الحروب الوحشية في البلقان في التسعينيات. أعتقد أننا أظهرنا ذلك عندما ذهب حلفاء الناتو إلى - ساعدوا الولايات المتحدة في أفغانستان بعد 11 سبتمبر. وأعتقد أننا نظهر ذلك الآن بينما نتحدث مع الإجراءات العدوانية لروسيا ضد أوكرانيا والحاجة إلى توفير ضمانات أمنية مئة بالمئة لجميع حلفاء الناتو.

لذا فإن حلف الناتو هو أنجح تحالف في التاريخ لأننا استطعنا أن نتحد وتمكنا من التغيير عندما يتغير العالم ، وهذا بالضبط ما نقوم به الآن.



.. في ساحة أخرى للحرب، قال الناتو:بشكل عام ، الرسالة هي أننا قررنا بالفعل أن هجومًا في الفضاء الإلكتروني يمكن أن يؤدي إلى تفعيل المادة 5 ، وبالتالي نحن مستعدون للرد. ولكن يمكن أن يكون ذلك في الفضاء الإلكتروني ، ولكن يمكن أن يكون أيضًا في مجال آخر. هذا أمر يقرره الناتو ، اعتمادًا على نوع الهجوم.

أولاً وقبل كل شيء ، من المهم للغاية أن نكون مستعدين، يرى امين الناتو٠ للهجمات الإلكترونية والعواقب ، كما رأينا قبل بضع سنوات عندما تعرضت أوكرانيا للهجوم ولكن كان لها عواقب على العديد من البلدان الأخرى ، كما قلت ، حول العالم. يتعلق هذا جزئيًا بتقوية دفاعاتنا الإلكترونية بأنفسنا. يتعلق الأمر بتحسين الطريقة التي نشارك بها المعلومات حول الهجمات الإلكترونية وتحسين الطريقة التي ننسبها إليها ، لأن أحد التحديات مع الهجمات الإلكترونية هو أن من يقف وراءها كثيرًا ما ينكر أنهم وراء الهجمات الإلكترونية. يُعد الإسناد لتحديد من يقف وراء ذلك أحد التحديات الرئيسية التي نعمل عليها كحلفاء في الناتو للرد على الهجمات الإلكترونية.



أننا نقف معًا كحلف الناتو ، مقولة عامة، تأخذ دلالة القوة، اذا ما فهمنا كلام وموقف قيادات الناتو، سواء عندما يتعلق الأمر بالردع أو الدفاع ، ولكن أيضًا في جهودنا الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية والدخول في حوار مع روسيا الآن بشأن أوكرانيا ومع الصين بشأن الحد من التسلح والعديد من القضايا الأخرى. لذا فإن الناتو جاهز للحوار ، لا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصين وروسيا على النظام القائم على القواعد.

.. على الشرق، ان ينتظر نتاج ما تحت الطاولة، لن نجد من يسأل:إذا عززت روسيا عدوانها على أوكرانيا ، فكيف يكون موقفنا؟.

حقا كيف؟.