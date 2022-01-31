الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: غالبية السلوفاكيين يلقون باللوم على واشنطن والناتو فى الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي في سلوفاكيا أن معظم المستطلعين ألقوا باللوم في تصعيد التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية وفي أوروبا، على الولايات المتحدة والناتو.

 

ورد المستطلعون على سؤال نشرته قناة براتيسلافا التلفزيونية "ماركيزا"، حول المسؤولية عن تصعيد التوتر في أوروبا في الأزمة الأوكرانية متباينة، حيث أجاب 44.1% من المشاركين بأن المسؤولية تقع على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فيما اعتبر 34.7% روسيا مسؤولة عن تدهور الوضع الدولي.

 

وشمل الاستطلاع 1017 مشاركا يمثلون جميع الطبقات والفئات العمرية في المجتمع السلوفاكي.

 

يذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة من 19 إلى 26 يناير الجاري.

على ازمة وكر واشنطن الناتو استطلاع اوكرانية الأ الازمة واشنط اشنطن لنا الاوكرانية الأزمة الأوكرانية لأزمة الأوكرانية السل

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئى يؤكد غياب أبوجبل عن لقاء الكاميرون

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مبنى بالحسين

في عمارة الشعراوي.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل حريق الحسين

أسماء المقبولين لدخول اختبارات مسابقة التوظيف بـ«مياه قنا»

«أفريقا نيوز»: مصر تعيد سيناريو 2017 فى الأفق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا