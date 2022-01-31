الرقابة الإدارية تستعرض استراتيجية الدولة لمنع الفساد والوقاية منه بمعرض الكتاب

تحت شعار "شارك .. حاور .. تفاعل" تطلق هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأثنين، أول لقاء جماهيري لها مع رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والخمسين، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك من خلال تنظيم أول ندوات جناحها الذي يشارك للمرة الأولى في فعاليات الدورة الـ53 للمعرض.

وإيماناً من الرقابة الإدارية بأهمية المشاركة المجتمعية في جهود منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع، تستضيف القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في السادسة من مساء اليوم، ندوة بعنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه ... نحو الجمهورية الجديدة" ،

وتديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

حيث تناقش الندوة تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف بالإضافة لاستعراض دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بناء الشخصية المصرية وبحضور عدد من الخبراء والمعنيين بهذا الملف.

يذكر أن جهود الدولة المصرية نجحت في تحقيق 60.29% من مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر إفريقيا بشرم الشيخ بعد نجاح الدولة في تنفيذ أهداف المرحلة الأولي ٢٠١٤ - ٢٠١٨.

ويمثل اللقاء الجماهيري المفتوح بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من الإستراتيجية شاملة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك التحديات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في التنفيذ والعلم والتعقيب والتوصيات، تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية .



يشار إلى أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

كما تضم فعاليات هذا العام من معرض القاهرة الدولي للكتاب، محاور رئيسية، هي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضره ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثا من مختلف الدول حول موضوع «سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر».