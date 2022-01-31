شرطة أوتاوا تحقق مع متظاهرين مناهضين للقاح كورونا

تحقق شرطة العاصمة الكندية مع متظاهرين مناهضين للقاح كورونا دنسوا النصب التذكاري للحرب الوطنية، ورقصوا على قبر الجندي المجهول.

وقالت شرطة أوتاوا إنها تحقق في اتهامات جنائية محتملة بعد أن تبول متظاهرون مناهضون للقاح على النصب التذكاري للحرب الوطنية، ورقصوا على قبر الجندي المجهول واستخدموا تمثال البطل الكندي تيري فوكس لعرض بيان مناهض للقاح.

وتجمع آلاف المحتجين في أوتاوا يوم السبت للاحتجاج ضد التطعيم الإلزامي والكمامات والإغلاقات، وسار البعض في قافلة من الحافلات وتوقفوا في الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان ما أدى لعرقلة حركة المرور.

وقالت شرطة أوتاوا: "هناك العديد من التحقيقات الجنائية الجارية في تدنيس النصب التذكاري للحرب الوطنية وتمثال تيري فوكس".

وتسجل كندا حاليا واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم، وقال جاستن ترودو رئيس الوزراء، إن الكنديين لا تمثلهم هذه "الأقلية المثيرة للاضطرابات، الصغيرة لكن صوتها مرتفع للغاية.. هذه الأقلية من الكنديين التي تهاجم العلم والحكومة والمجتمع والإرشادات ونصائح الصحة العامة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.