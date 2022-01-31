الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة طفلة تبلغ عامين جراء كورونا فى روما

وفاة طفلة
وفاة طفلة

أعلنت إدارة مستشفى بامبينو جيسو في مدينة روما الإيطالية، وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفادت إدارة المستشفى -في تصريحات أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية- أنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى في مدينة كاتانزارو في جنوب إيطاليا، وساءت حالة الطفلة وقرر المسعفون المحليون نقلها على وجه السرعة إلى العاصمة الإيطالية.

وأضافت أن الطفلة كانت على أجهزة الإنعاش القلبي، وتم نقلها على متن طائرة عسكرية إلى مستشفى بامبينو جيسو في روما.

وتابعت "تم إدخال المريضة إلى العيادة في حالة ميؤوس منها، مع فشل تنفسي وضعف في الوظائف الحيوية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، توفيت الفتاة بعد ساعات قليلة من وصولها إلى المستشفى.

ونوهت إلى أنه لم يتم تطعيم الطفلة ضد فيروس كورونا؛ حيث يبدأ التطعيم في سن الخامسة في إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء الماضي، أن فتى يبلغ من العمر 10 سنوات غير مطعم توفي في تورينو؛ بسبب مشاكل قلبية خطيرة ناجمة عن "كوفيد -19".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا  و ألمانيا.

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