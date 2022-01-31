وزير الخارجية اللبنانى يسلم نظيره الكويتى الرد على المبادرة الكويتية

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أنه سلم نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رسالة موجهة من الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، إلى الكويت للمشاركة فى الاجتماع التشاوري للجامعة العربية.

وأضاف "بو حبيب" -في بيان- أنه التقى فور وصوله بنظيره الكويتي، كما شارك في اللقاء الوزاري التشاوري الذي قدم خلاله عرضًا للأوضاع في لبنان، مشددًا على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب.

وأوضح أن الرسالة التي سلمها كان لها وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين.

وشدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالًا لما ورد في الرد اللبناني.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد زار لبنان قبل أيام حاملًا مبادرة عربية، تضمن عددًا من المقترحات المطلوب تنفيذها لمساعدة البلاد في أزمتها الحالية، موضحًا أن المبادرة لا تحمل أي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيًا ودوليًا، لافتًا إلى أنها تشمل 12 بندًا وأهم ما تحمله المبادرة الكويتية هو كيفية تطبيق القرارات الدولية.

و على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 15 وفاة و8639 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في منشورها الدوري بشأن الوضع الوبائي في البلاد، إلى أن العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 فبراير 2020 ارتفع إلى 882783.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 8367 إصابة بين المقيمين و272 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى أن ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9528.

وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 723 من بينها 357 في العناية المركزة، بنسبة تبلغ 72%.