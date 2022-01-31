أهمها المال والأطفال.. مفاتيح سرية لنجاح العلاقات الزوجية القائمة على الحب

عندما تكون جادًا مع شخص ما، فهناك أشياء معينة تحتاج إلى معرفتها عنه جزئيًا لتقييم التوافق، ولأن التواصل والانفتاح والثقة هي أسس لعلاقة صحية، في بعض الأحيان يتجنب الأزواج هذه الموضوعات الساخنة.

ينجح الكثير من الأزواج على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول السياسة والمال والقضايا الاجتماعية، لكن الحديث عن هذه القضايا يمكن أن يقوي ويعمق علاقتك.

مفاتيح السعادة الزوجية وفقا لموقع يورتانجو:

الوضع المالي:

هل أنت بارع في ادخار المال؟ هل يمتلك أي منكما حساب، لن يكون هذا مهمًا كثيرًا في بداية علاقتك، ولكن إذا انتقلت بالأشياء إلى المستوى التالي، فستحتاج إلى معرفة كيفية تقسيم العبء المالي بينكما، لا سيما بالنظر إلى أن المال هو الشىء رقم واحد الذي يقاتل الأزواج من أجله.

المواقف حول المال:

كم لديك ليس الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته، يجب أن تعرف أيضًا آراء شريكك حول الإنفاق والادخار، فهل تريد فتح حساب مشترك، أم تفضل إبقاء الأمور منفصلة؟، هل يكسب أحدكم أموالاً أقل، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو شعورك حيال ذلك؟

كم مرة تشعر بالراحة لتناول الطعام بالخارج أو الذهاب في إجازة، بالنظر إلى قيود ميزانياتك؟.

الإيمان:

هل يتماهى أحدكم مع دين معين؟ مامدى معتقداتك الدينية؟ إذا كنت تخطط لإنجاب الأطفال في يوم من الأيام، فهل سيكون أي منكما مصمماً على تربيتهم بطريقة معينة؟.

قد تشعر أن الحب لا يعرف حدودًا عندما يتعلق الأمر بالدين، ونحن نتفق بالتأكيد على أن الدين لا يجب أن يكون حاجزًا ثابتًا أمام الحب، لكن إيمان الشخص يمكن في كثير من الأحيان أن يكون جزءًا أساسيًا من هويته، ويمكن أن يصبح مثيرًا للانقسام بشكل مفاجئ عندما يأتي الأطفال إلى الصورة.

مشاعر تجاه الأطفال

يجب أن تعرف كيف يشعر كل منكما تجاه الأطفال، ما هي آرائك حول دور الأبوة والأمومة والنوع الاجتماعي؟.