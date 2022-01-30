الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مبنى بالحسين

حريق في مبنى بالحسين
حريق في مبنى بالحسين

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع داخل مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة الحسين.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل مبني في منطقة الحسين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.

ويتواجد رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، للاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق والوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل.

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