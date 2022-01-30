الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

50 ألف زائر في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن اليوم الرابع من دورته الـ 53 التى تقام تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، شهد دخول 50 ألف زائر من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

وكانت فعاليات اليوم قد شملت مجموعة من العروض الفنية وأنشطة الطفل المتنوعة الى جانب عدد من اللقاءات الفكرية والثقافية كان منها ندوة بعنوان المشروعات والمؤسسات ناقشت مفاهيم العمل التطوعي وتأثيره الإيجابى في مضمار التنمية الوطنية .

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى 7 فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاف هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل 50 الف زائر من مختلف الشرائح العمرية العروض الفنية وانشطة الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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