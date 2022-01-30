إصابة 7 من أسرة واحدة بالتسمم في بولاق الدكرور

نجا 7 من أسرة واحدة من الموت إثر إصابتهم بالتسمم، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عدد من الأشخاص بتسمم ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

بإجراء التحريات الأولية تبين لرجال المباحث أن 7 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة طعام، أصيبوا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.