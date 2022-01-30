حبس 3 عاطلين لسرقتهم الشقق السكنية في المطرية

قررت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وطالبت النيابة بسرعة إرسال تحريات الأمن حول الواقعة ونشاط المتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "رضا .م"، و"تامر . ح"، و"ي .م" عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، وأقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المطرية.

واعترف المتهمون بارتكابهم 7 وقائع سرقة شقق سكنية بمنطقة المطرية والمرج وأقروا ببيع المسروقات لدى عملائهم بمنطقة المطرية.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، واعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب، وأقروا بأنهم وراء سرقة سبع شقق سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.