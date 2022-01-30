الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطانى: صلاح يقود الفراعنة لمواجهة الكاميرون تكرارًا لسيناريو 2017

صلاح
صلاح

أكد موقع" 7news" البريطاني، أن محمد صلاح استطاع تسجيل هدف التعادل وصنع هدف الفوز لصالح مصر أمام على المغرب بنتيجة اثنين مقابل واحد، بعد أن خاض المنتخب وقتا إضافيا ضمن مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وقال الموقع في تقرير له بعنوان " صلاح يقود مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا" تعليقا على فوز منتخب الفراعنة على منتخب الأسود المغربي، إن محمد صلاح استطاع قيادة فريقه إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

تعليق موقع 7news على فوز مصر على المغرب

وأشار " 7news" إلى أن مصر تراجعت في مباراة ربع النهائي في بداية المواجهة التي استضافها ملعب أحمدو أهيدجو من ركلة جزاء سددها سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، لكن نجح نجم ليفربول الإنجيلزي محمد صلاح في الرد على الهدف المغربي من كرة مرتدة ليعدل النتيجة 1-1 في الدقيقة 53 من عمر اللقاء ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة لمحمود تريزيجيه أحرز منها هدف التقدم قرب نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي للمباراة.

وبحسب التقرير البريطاني اعتمدت مصر على الخيار الثالث حارس المرمى محمد صبحي الذي معظم الوقت الإضافي بدلا من محمد أبو جبل الذي تعرض لإصابة قوية، والذي سبق أن كان بديلا لمحمد الشناوي الحارس الأول الذي أصيب هو الآخر في المباريات السابقة واضطر لعدم المشاركة في عدة لقاءات.

وبحسب موقع " 7news"وصل فريق صلاح إلى نصف النهائي ضد مضيفه الكاميرون يوم الخميس وهو تكرار لنهائي عام 2017 الذي فازت به الكاميرون، مشيرا إلى أن مصر لم تفز بكأس إفريقيا منذ أن حققت رقما قياسيا في لقبها السابع في عام  2010.

وقد ظهر صلاح بحسب التقرير البريطاني لأول مرة مع المنتخب الوطني في 2011 العام التالي لهذا الانتصار ولا يزال يبحث عن أول لقب كبير مع منتخب بلاده.

محمد صلاح مصر المغرب الكاميرون كأس الأمم الأفريقية مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية كاس افريقيا منتخب الفراعنة منتخب الأسود أحمدو أهيدجو محمود تريزيجية حارس المرمى محمد صبحي محمد ابو جبل فوز مصر على المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمصر أمام المغرب

محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الإفريقية

أستون فيلا: لا خوف على منتخب مصر فى وجود تريزيجيه

تقرير بريطاني: صلاح يقود الفراعنة لمواجهة الكاميرون تكرارًا لسيناريو 2017

محمد الباز يكشف: تحرك رسمى لمنع «داية» من ختان 5 فتيات بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا