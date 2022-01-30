تقرير بريطانى: صلاح يقود الفراعنة لمواجهة الكاميرون تكرارًا لسيناريو 2017

أكد موقع" 7news" البريطاني، أن محمد صلاح استطاع تسجيل هدف التعادل وصنع هدف الفوز لصالح مصر أمام على المغرب بنتيجة اثنين مقابل واحد، بعد أن خاض المنتخب وقتا إضافيا ضمن مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وقال الموقع في تقرير له بعنوان " صلاح يقود مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا" تعليقا على فوز منتخب الفراعنة على منتخب الأسود المغربي، إن محمد صلاح استطاع قيادة فريقه إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

تعليق موقع 7news على فوز مصر على المغرب

وأشار " 7news" إلى أن مصر تراجعت في مباراة ربع النهائي في بداية المواجهة التي استضافها ملعب أحمدو أهيدجو من ركلة جزاء سددها سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، لكن نجح نجم ليفربول الإنجيلزي محمد صلاح في الرد على الهدف المغربي من كرة مرتدة ليعدل النتيجة 1-1 في الدقيقة 53 من عمر اللقاء ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة لمحمود تريزيجيه أحرز منها هدف التقدم قرب نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي للمباراة.

وبحسب التقرير البريطاني اعتمدت مصر على الخيار الثالث حارس المرمى محمد صبحي الذي معظم الوقت الإضافي بدلا من محمد أبو جبل الذي تعرض لإصابة قوية، والذي سبق أن كان بديلا لمحمد الشناوي الحارس الأول الذي أصيب هو الآخر في المباريات السابقة واضطر لعدم المشاركة في عدة لقاءات.

وبحسب موقع " 7news"وصل فريق صلاح إلى نصف النهائي ضد مضيفه الكاميرون يوم الخميس وهو تكرار لنهائي عام 2017 الذي فازت به الكاميرون، مشيرا إلى أن مصر لم تفز بكأس إفريقيا منذ أن حققت رقما قياسيا في لقبها السابع في عام 2010.

وقد ظهر صلاح بحسب التقرير البريطاني لأول مرة مع المنتخب الوطني في 2011 العام التالي لهذا الانتصار ولا يزال يبحث عن أول لقب كبير مع منتخب بلاده.