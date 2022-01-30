حبس 3 متهمين لإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه في المرج

أقرت النيابة العامة بالمرج، اليوم، حبس ٣ متهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم واقعة التعدي على المجني عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم، وأقروا بأن المجني عليه أخذ من المتهم الأول مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لمشاركته في مشروع.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه واحتجازه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من شخص يتهم 3 أشخاص باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.