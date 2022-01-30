«الرعاية الصحية» تكشف عن عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها بالمنظار

أعلنت هيئة الرعاية الصحية أن الجراحة بالمنظار من الإجراءات الجراحية طفيفة التوغل، التي تتيح للجراح الوصول إلى التجويفات والأعضاء الداخلية في الجسم عن طريق عمل شقوق صغيرة جدًا أو من خلال فتحات الجسم الطبيعية .

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن هذه التقنية تسمح للجراح برؤية ما بداخل جسم المريض خلال العملية، من خلال شق أصغر بكثير مما تتطلبه الجراحة التقليدية المفتوحة مما يضمن ألم أقل، وانخفاض خطر الإصابة بعدوى، فضلا عن قصر مدة الإقامة في المستشفى وسرعة التعافي، مع ندوب أقل وانخفاض فقدان الدم.

وأشارت إلى أنه على رأس قائمة العمليات الهامة التي تتم بواسطة المنظار الجراحي بمستشفى التضامن ببورسعيد، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية هي استئصال المرارة بالمنظار، حيث تم إجراء ما يزيد عن ٢٧٠ عملية مرارة خلال ٢٠٢١ بمبلغ ٣٠٠ جنيه كحد أقصى شامل الأقامة والأدوية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل .

ولفتت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه يتم إجراء عمليات فتق الحجاب الحاجز بالمنظار، حيث تم إجراء ما يزيد عن ١٤٠ عملية خلال ٢٠٢١، وكذلك عمليات استئصال الزائدة الدودية بالمنظار والتي تزيذ عن ٤٠ عملية خلال ٢٠٢١ .