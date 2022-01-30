الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزارة القوى العاملة تطلق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمحافظة البحيرة للتدريب المهني بهدف الوصول لكل الشباب بمحل إقامتهم، في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة لتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.  

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمبادرة مهنتك مستقبلك، التي تعد تجسيداً عملياً لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية، لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أن المبادرة تعمل على تدريب الشباب مهنيا، ما يساهم بدوره في خلق فرص عمل بالمشروعات الصناعية، لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة وذلك بمعرفة مدربين مؤهلين من ذوي الخبرات 

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن محافظة البحيرة تٌولي اهتماما بالغا لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياه كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.

وقامت مديرية القوي العاملة بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بتوفير وحدة تدريب متنقلة بزاوية صقر   لتدريب ابناء القرية على الحرف المختلفة بالمجان (خياطة - السباكة الصحية - الكهرباء) والسيارة مجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني، حيث جاري تدريب عدد ١٠ من المتدربات على التفصيل والخياطة لمدة ٣٠ يوم وذلك ضمن ٥٥ متقدم جارى تنفيذ تدريب مماثل لمهنتي السباكة والكهرباء.

يأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة والتأكد من ارتفاع مستوى الشباب في المهن الحرفية والمهنية.

الكهرباء البحيرة العمالة المصرية التعليم الفنى لتحسين المبادرة الرئاسية

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