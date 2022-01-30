«شال صوف».. يارا تشارك جمهوروها هوايتها الشتوية عبر «انستجرام»

شاركت المطربة اللبنانية يارا، جمهورها عبر صفحتها على موقع "انستجرام"، هوايتها الشتوية لمواجهة الصقيع وقضاء العطلة المنزلية.

ونشرت “يارا” مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، تظهر فيه وهي تستغل عطلتها المنزلية وبرودة الطقس في صنع شال صوف يدوي خاص بها، وعلقت على الفيديو قائلة: “شوفوا الجمال شوفوا الشطارة شوفوا القمر، قولكم متى بيخلص، لا قريب ان شاء الله ترقبوا تشوفوه لابساه في صورة موثقة”.

https://www.instagram.com/tv/CZWudjgIDzU/?utm_medium=copy_link

وتستعد النجمة يارا، لإحياء حفل غنائى على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات يوم 12 فبراير الشهر المقبل تزامنًا من احتفالات الفلانتين، ومن المقرر أن تقدم يارا باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور واختتمت يارا عام 2021 بحفل غنائى ليلة رأس السنة في دبى.

وطرحت يارا الأيام الماضية، أغنيتين من أول أغانى ألبومها الجديد "مليت" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب و6 أغنيات من البومها الخليجى "غير الناس"، هى، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.