الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع أسرة كاملة بسبب تسرب غاز طبيعي في محافظة دمياط

جثة
جثة

شهدت قرية العبيدية  التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط ،حادثة مأساوية ،حيث توفى ثلاثة من أسرة واحدة، وهم الأم داليا أحمد عبد الحق، والابنة عروسة الجنة ليلى خالد فرح، والجدة أم كلثوم فتحي عبد ربه .

تجمهر الأهالي وتم نقلهم لمشرحة مستشفي فارسكور،وتم نقل الطفلين عمر ومكه لعناية مستشفى التخصصي بدمياط.

وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتم فحص آخر وجبة غذائية،كما تبين وجود تسرب الغاز حدث داخل المنزل .
تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.

في سياق آخر، ثمنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تضافر جهود العاملين بمديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية التابعة لها، لاطلاق مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت شعار "شتاء دافئ"، حيث جاء ذلك خلال تفقدها للمعرض الذي نظمته المديرية بمدرسة دمياط الثانوية الصناعية للبنات بمدينة دمياط.

وخلال تفقدها لأروقة المعرض ،، اطلعت "محافظ دمياط" على ما تتضمنه المبادرة لتوزيع أكثر من  ١٠٠٠٠ قطعة ملابس للتلاميذ بمراحل عمرية مختلفة و ٢٥٠ حقيبة أدوات مدرسية و أيضاً ٥٠ شنطة مواد غذائية.

كما تفقدت أيضاً الجزء الخاص بمبادرة صانع السعادة، والتى أُطلقت تحت رعاية المديرية وتحت إشراف توجيه التربية النفسية، واستمعت "محافظ دمياط" الى ما تستهدفه تلك المبادرة من نشر السعادة وربطها بعدة محاور أهمها التفوق الدراسى وتحفيز المواهب وأيضاً تنمية حس التعاون لدى الطلاب و تسليط الضوء حول أهمية مشاركة الآخرين، حيث نجحت تلك المبادرة فى تحفيز المجتمع المدني على المشاركة بها، كما تم خلالها زيارة مؤسسات رعاية ودار المسنين، وأيضاً توزيع وجبات على الأسر الأولى بالرعاية حيث تابعت في قرى ومراكز محافظة دمياط.

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