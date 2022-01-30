توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن الزراعية في أسوان (صور)

شهدت انتخابات نقابة المهن الزراعية في أسوان، اليوم الأحد، وتحديدًا بمقر لجنة الإدارة الزراعية بمدينة كوم أمبو التابعة للمحافظة، توافد العديد من الناخبين الزراعيين الذين يحق لهم التصويت للإدلاء بأصواتهم وإختيار المرشحين المناسبين.

وتجري المنافسة علي مقعد النقيب 5 مهندسين مرشحين يتم اختيار واحدًا منهم، وهم "محمد حازم، وابراهيم عبد الرازق، محمد علاء، محمد محمدين، هدي ابازيد".

بينما يتنافس في انتخابات نقابة المهن الزراعية 10 مرشحين فوق السن يتم اختيار 3 إشخاص منهم، أما بالنسبة لمقعد المرشحين فازوا جميعًا بالتزكية نظرًا لأن الذين تقدموا للانتخابات كانت بعدد المقاعد المطلوبة.

أما بالنسبة للمرشحين على المستوى الإقليمي بين محافظات أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ، فقد فاز مرشح الوادي الوادي الجديد بالتزكية، والمنافسة بين 5 مرشحين بمحافظتي أسوان والوادي الجديد مطلوب منهم مرشح فوق السن ومرشح تحت السن.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أجري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية لمدرستى مجدى كامل الإعدادية بالخزان غرب ، والزعيم جمال عبد الناصر الإعدادية بصحارى لمتابعة سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية ( عام / لغات / خاص / رياضى / دمج ) للعام الدراسى 2021 / 2022 ، والتى يؤديها 28 ألف و 46 طالب وطالبة داخل 294 لجنة امتحانية.

رافق المحافظ خلال جولته عبد الكريم لطفى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

وقد أطمئن اللواء أشرف عطية بأن الإختبارات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل وخارج اللجان حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

وشدد محافظ أسوان أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس ، بجانب التنسيق المستمر بين الأجهزة المختصة بالتربية والتعليم والصحة والأمن والمحليات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب ، علاوة على توفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، بأن مدرسة مجدى كامل الإعدادية بالخزان غرب تضم 72 طالب وطالبة داخل 5 لجان امتحانية، فيما تضم مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بصحارى 113 طالب وطالبة داخل 8 لجان امتحانية.

وأوضح أن اللجان الإمتحانية تضم 64 لجنة بإدارة أسوان ، و21 لجنة بإدارة دراو ، و 37 لجنة بإدارة نصر النوبة ، و 73 لجنة بإدارة كوم أمبو ، و 99 لجنة بإدارة إدفو ، ومن المقرر الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس القادم.