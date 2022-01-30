عاصفة جديدة تضرب بريطانيا بسرعة رياح تصل إلى 90 ميلًا فى الساعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من عاصفة جديدة تم تسميتها "كوري" تتجه للمناطق الشمالية من المملكة المتحدة، وذلك بعد يومين فقط من عاصفة "مالك" التي أسفرت عن مصرع 3 أشخاص.

وأشارت الهيئة- وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم الأحد- إلى أن عاصمة كوري ستجلب "رياحا عاتية" وطقسا مضطربا في اسكتلندا، وتم إصدار تحذير من الدرجة الثانية لمناطق شرق اسكتلندا وشمال شرق إنجلترا.

وأوضحت أنه تم إصدار تحذير أقل وطأة من الدرجة الأولى لبقية اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنجلترا، مشيرًا إلى أن عاصفة «كوري» ستجلب رياحًا عاتية بسرعة تتراوح بين 70 و80 ميلًا في الساعة.

وأضافت أن سرعة الرياح تصل سرعتها في المناطق الساحلية والجبلية بشرق اسكتلندا إلى 90 ميلاً في الساعة، وذلك مساء وليل اليوم الأحد، لافتة إلى أن الرياح في المناطق الداخلية والسكنية ستبلغ سرعتها بين 60 و70 ميلاً في الساعة.