الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة طالبين حاولا استخدام المحمول في الغش أثناء الامتحانات للتحقيق ببني سويف

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، تقريرًا من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2021/2022، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 66 ألف طالبًا وطالبة في 317 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة على محافظ بني سويف، بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أثناء تواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير الامتحانات “تم إبلاغها باكتشاف قيام طالبين بلجنتين تابعتين لإدارة تعليم بني سويف بمحاولة استخدام الهاتف المحمول في تصوير ورقة الأسئلة وإرسالها لخارج اللجنتين”.

وبناءً عليه، تم إحالة الطالبين للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، واتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون حيال محاولتهما استخدام المحمول في الغش، فيما تم التأكيد على منع اصطحاب ودخول الهواتف المحمول للجان، مع الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وتفقد محمد عبدالتواب، وكيل الوزارة،  صباح اليوم، عددًا من مقار لجان الامتحانات بمدارس الواسطي، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وعدم وجود مخالفات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه أثناء تفقده لجان الامتحان وحجرة الكنترول تلاحظ وجود بعض المخالفات في إداريات اللجنة من وجود موانع لأحد الملاحظين وعدم تطبيق إقرارات الموانع بالمخالفة للتعليمات، وعليه تم إحالة رئيس اللجنة وأحد العاملين بها إلى الشؤون القانونية لمخالفة القانون وعدم الالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

بني سويف امتحانات الدكتور محمد هاني غنيم غرفة العمليات متابعة سير الامتحانات امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

يومكم يا أبطال.. منتخب مصر يواجه المغرب فى ربع نهائى كأس الأمم

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«القضاء الإدارى» يرفض حل جمعيتى أنصار السنة والشرعية

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه بختام التعاملات وتنتهى من مراجعة مؤشر سندات الخزانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات