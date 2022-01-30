الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«خدمة المستثمرين» بالإسماعيلية ينظم ندوة حول أهمية الفاتورة الإلكترونية

خدمة المستثمرين
خدمة المستثمرين

عقد مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، ندوة بعنوان الفاتورة الإلكترونية، وذلك تحت رعاية المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

افتتح المؤتمر والندوة الدكتور سامح الزملوط، رئيس مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية، وشارك في الندوة أصحاب الشركات بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة والمهندس مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية وممثلين عن الغرفة التجارية وعدد من المحاسبين القانونين وممثلين عن الضرائب وأعضاء جمعية المستثمرين بالإسماعيلية وممثلين عن مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية.

حاضر بالندوة الدكتور محسن الجيار، المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ومدير خدمة الممولين، والذي أكد خلال الندوة أهمية تفعيل الفاتورة الإلكترونية في جميع المعاملات الخاصة بالشركات والمصالح والممولين، لافتًا إلى أن سياسة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بالرقمنة تأتي في هذا الإطار.

وشدد المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ومدير خدمة الممولين، على أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية من شأنه حماية الممول وضمان حقوقه بجانب حقوق الدولة وتأسيس بنية معلوماتية دقيقة يعتمد عليها الجهاز الضريبى بالدولة.

ودعى "الجيار" كل مسؤولي الشركات وجهات التمويل، إلى عقد دورات توعية بالفاتورة الإلكترونية وأهميتها، مشددًا على استعداد مصلحة الضرائب على تقديم كل الدعم الفنى اللازم.

من ناحيته، وجه مصطفى أبو حديد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين الشكر لمصلحة الضرائب ووزير المالية على هذه الندوات، مشددًا على التعاون الكامل بين الجمعية ووزارة المالية لتفعيل الفاتورة الإلكترونية على أرض الواقع وتوعية التجار والمستثمرين من خلال عقد ندوات خاصة بالفاتورة الإلكترونية.

ووصف "أبو حديد"، الفاتورة الإلكترونية بأنها مزدوجة الفائدة للدولة والممول وتشجع الاستثمار في مصر في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر.

اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

يومكم يا أبطال.. منتخب مصر يواجه المغرب فى ربع نهائى كأس الأمم

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«القضاء الإدارى» يرفض حل جمعيتى أنصار السنة والشرعية

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه بختام التعاملات وتنتهى من مراجعة مؤشر سندات الخزانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات