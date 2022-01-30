«خدمة المستثمرين» بالإسماعيلية ينظم ندوة حول أهمية الفاتورة الإلكترونية

عقد مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، ندوة بعنوان الفاتورة الإلكترونية، وذلك تحت رعاية المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

افتتح المؤتمر والندوة الدكتور سامح الزملوط، رئيس مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية، وشارك في الندوة أصحاب الشركات بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة والمهندس مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية وممثلين عن الغرفة التجارية وعدد من المحاسبين القانونين وممثلين عن الضرائب وأعضاء جمعية المستثمرين بالإسماعيلية وممثلين عن مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية.

حاضر بالندوة الدكتور محسن الجيار، المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ومدير خدمة الممولين، والذي أكد خلال الندوة أهمية تفعيل الفاتورة الإلكترونية في جميع المعاملات الخاصة بالشركات والمصالح والممولين، لافتًا إلى أن سياسة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بالرقمنة تأتي في هذا الإطار.

وشدد المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ومدير خدمة الممولين، على أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية من شأنه حماية الممول وضمان حقوقه بجانب حقوق الدولة وتأسيس بنية معلوماتية دقيقة يعتمد عليها الجهاز الضريبى بالدولة.

ودعى "الجيار" كل مسؤولي الشركات وجهات التمويل، إلى عقد دورات توعية بالفاتورة الإلكترونية وأهميتها، مشددًا على استعداد مصلحة الضرائب على تقديم كل الدعم الفنى اللازم.

من ناحيته، وجه مصطفى أبو حديد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين الشكر لمصلحة الضرائب ووزير المالية على هذه الندوات، مشددًا على التعاون الكامل بين الجمعية ووزارة المالية لتفعيل الفاتورة الإلكترونية على أرض الواقع وتوعية التجار والمستثمرين من خلال عقد ندوات خاصة بالفاتورة الإلكترونية.

ووصف "أبو حديد"، الفاتورة الإلكترونية بأنها مزدوجة الفائدة للدولة والممول وتشجع الاستثمار في مصر في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر.