الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أركان الجيش الأمريكي: ملتزمون بتعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها

أرشيفية
أرشيفية

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وقال ميلي - خلال اتصال هاتفي مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "إن من حق أوكرانيا أن تكون مستقلة وتتمتع بسيادتها وسلامة أراضيها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة مستمرة في دعم أهداف أوكرانيا، و ملتزمة بتعزيز قدرة كييف على الدفاع عن نفسها".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن بلاده تعتزم إرسال جنود أمريكيين إلى أوروبا الشرقية «قريبًا»، وذلك وسط تصاعد التوتر مع موسكو فى شأن أوكرانيا.  وكانت الولايات المتحدة وضعت 8500 جندى فى حالة تأهب لتعزيز الحلف الأطلنطي (الناتو).

 وشدد بايدن مجددا على أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا التى ليست عضوًا في التحالف العسكري.

 ويشكل إرسال قوات إلى دول أوروبا الشرقية وسيلة إضافية للضغط على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى تعتقد الإدارة الأمريكية أنه قد يشن هجومًا على أوكرانيا.

العسكري الولايات المتحدة روسي امريكية اليوم

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وائل لطفي

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