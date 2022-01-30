الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 98 % من أعمال مجزر الحمام الآلي المطور بمطروح

رئيس جهاز تعمير الساحل
رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح

قال اللواء مهندس آمون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في محافظة مطروح، أن يواصل الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى العمل للانتهاء من مشروع مجزر مدينة الحمام الآلي المطور الجديد، و نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية تخطت 98 %.  

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في محافظة مطروح، أن مشروع مجزر مدينة الحمام تبلغ تكلفته 38 مليون جنيه مقسمين إلى 17 مليون للأعمال الإنشائية و21 مليون جنيه لخطوط الذبح ، مضيفا أن مشروع  مجزر مدينة الحمام عنبر لذبح المواشي بمساحة 330 م 2 وعنبر لذبح الأغنام بمساحة 165 م 2 بطاقة ذبح 15 -20 رأس/ ساعة ومكاتب إدارية وغرفة للطبيب ودورات مياه  ومخازن 120 م 2. 

وأشار "أبو عمر"، إلى أن يتضمن أيضا مشروع مجزر مدينة الحمام خزان إطفاء 120 م 2 شامل الطلمبات  وخزان تجميع  وشبكة الحريق بنظام تأمين اطفائي مزود بانذار آلي للحرائق ومصدر إضافي للكهرباء ومياه ساخن وباردة، للكشف قبل الذبح طبقا لاحدث المواصفات الطبيه والبيئيه لخطوط الذبح.

وكان رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في محافظة مطروح، أول أمس الجمعة،  أن شارك جميع العاملين من مختلف التخصصات فى المشروع العملاق الجديد على أرض مطروح وهو مشروع ازدواج طريق مطروح سيوه الجديد الرصف الخرساني.

وأوضح، أن يتم تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزى للتعمير حيث يتم العمل من خلال 5 شركات تعمل فى ثلاثة قطاعات فى وقت واحد بطول 150 كم بإجمالى تكلفة مليار و300 مليون جنيه. 

الساحل الشمالى محافظة مطروح الجهاز المركزي للتعمير مدينة الحمام المواصفات الطبية

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وائل لطفي

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