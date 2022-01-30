سقوط عصابة سرقت 19 سيارة في المنصورة

تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم الأحد، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج ، في مركز المنصورة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام 4 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بالدقهلية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات عن طريق كسر زجاج السيارات مستخدمين مفك حديدي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 19 واقعة بدائرة القسم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات ببيعها لعميلهم مالك محل هواتف محمولة "سيئ النية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، أمكن ضبطه.

كما أرشدوا عن مبلغ مالي، 7 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.