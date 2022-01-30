الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة سرقت 19 سيارة في المنصورة

حبس
حبس

تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم الأحد، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج ، في مركز المنصورة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام 4 عاطلين،  لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بالدقهلية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات عن طريق كسر زجاج السيارات مستخدمين مفك حديدي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 19 واقعة بدائرة القسم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات ببيعها لعميلهم مالك محل هواتف محمولة "سيئ النية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، أمكن ضبطه.

كما أرشدوا عن مبلغ مالي، 7 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المنصورة أسلوب كسر الزجاج تشكيل عصابي القبض مباحث الدقهلية وقائع السرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«الصحة» تنسق مع «التعليم» لاستكمال تطعيم طلاب المدارس بلقاحات كورونا

وزير التنمية المحلية: مسابقة لتطوير 27 ميدانًا رئيسيًا بعواصم المحافظات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام