«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

تتزايد أسئلة المواطنين حول تحسن الأوضاع الجوية في الفترة القادمة عقب ضرب موجة صقيع للبلاد، وسوء الأحوال الجوية على كافة المحافظات من أمطار رعدية ورياح شديدة.

وفي هذا الإطار كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الطقس الباردة التي تضرب البلاد، قائلة: “إن هناك تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية”.

وتابعت الدكتورة منار غانم، حديثها خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح، المداع عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن يسود البلاد أثناء فترات الليل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية خلال هذا التوقيت من العام، على أن يكون الطقس باردا على السواحل الشمالية ويسود طقس معتدل الحرارة على المحافظات الجنوبية من الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، مع توقع سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

تفاصيل طقس الأحد

وعن طقس اليوم الأحد، يشهد استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع، ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

تسجل القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى -2.