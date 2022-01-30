الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع ملابس شبرا الخيمة المحترق

حريق مصنع ملابس
حريق مصنع ملابس

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب بمصنع للملابس ولمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة اشتراطات السلامة والتراخيص الخاصة بالمصنع.

 كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المصنع المحترق ومدى تأثر المباني والمنشآت المجاورة من اندلاع الحريق. 

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم التعامل مع النيران وإخماد الحريق. 

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع ملجا للملابس مكون من أرضى ودورين علويين نزلة طريق الدائري بطريق مصر إسكندرية الزراعي، واشتعلت النيران في جزء من المصنع وكمية من الإنتاج، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية الحماية المدنية المعمل الجنائي سيطرة على الحريق حريق هائل داخل مصنع ملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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